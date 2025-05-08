Sağlık Bakanlığı DHY kurası YERLEŞENLER isim listesi | 112. Dönem DHY atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

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Eş Durumu Mazereti İçin Önemli Uyarı

Bakanlık açıklamasında, eş mazereti başvurusunda bulunmayan hekimlere yönelik önemli bir hatırlatma da yer aldı. Göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazereti taleplerinin, yalnızca Sağlık ve Can Güvenliği mazereti haricinde, mevcut yönetmelik gereği en az bir yıl fiilen görev yapıldıktan sonra değerlendirileceği bildirildi. İlgili düzenleme, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.