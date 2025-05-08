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Sağlık Bakanlığı DHY kurası YERLEŞENLER isim listesi | 112. Dönem DHY atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında hekimlerin görev yerlerini belirleyecek tercih süreci, 2-6 Mayıs 2025 tarihleri arasında "ekip.saglik.gov.tr" adresi üzerinden tamamlandı. Sürecin ardından kura sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:56
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Sağlık Bakanlığı DHY kurası YERLEŞENLER isim listesi | 112. Dönem DHY atama kura sonuçları nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı, 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında merakla beklenen takvimi ve münhal kadroları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre toplam 2 bin 239 hekimin görev yerleri 8 Mayıs 2025 Perşembe günü yapılacak kura çekimiyle belirlendi.

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Kura 8 Mayıs'ta Noter Huzurunda Yapılacak

Tercih süreci 6 Mayıs Salı günü saat 18.00 itibarıyla tamamlanan 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, sıra hekimlerin görev yerlerinin belirleneceği kura çekimine geldi. Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, 8 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da başlayarak tamamlandı. Katılımcı alınmayan kura, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

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EKİP Sistemi Üzerinden Başvuru ve Destek

Hekimler tercih işlemlerini, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirdi. Sisteme dair sorun yaşayan adaylara, başvuru ekran görüntüsünü ve iletişim bilgilerini içeren e-posta ile kuradestek@saglik.gov.tr adresinden destek verildi.

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Eş Durumu Mazereti İçin Önemli Uyarı

Bakanlık açıklamasında, eş mazereti başvurusunda bulunmayan hekimlere yönelik önemli bir hatırlatma da yer aldı. Göreve başladıktan sonra yapılacak eş mazereti taleplerinin, yalnızca Sağlık ve Can Güvenliği mazereti haricinde, mevcut yönetmelik gereği en az bir yıl fiilen görev yapıldıktan sonra değerlendirileceği bildirildi. İlgili düzenleme, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi kapsamında yürürlüğe girdi.

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Bakan Memişoğlu'ndan Atama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. 1.566'sı uzman tabip, 673'ü ise tabip kadrosunda yer alan hekimlerin görev yerlerinin, belirtilen takvim doğrultusunda açıklanacağını belirten Memişoğlu, "Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Kura Sonuç Ekranı

Atama sonuçları, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan https://yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi. Hekimler, sonuçlara bu adresten erişim sağlayabilecek.

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