Saatler bu sene ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması geleneksel olarak mart ayının son hafta sonunda başlıyor. Bu yıl da 30 Mart Cumartesi'yi 31 Mart Pazar'a bağlayan gece saat 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak. Böylece Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak hedefleniyor.
Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?
Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016 yılından bu yana kalıcı hale getirildi. Saatler artık ileri veya geri alınmıyor. O tarihten itibaren Türkiye, yaz saati uygulamasını yıl boyunca sürdüren ülkeler arasına katıldı.
Kış saati uygulaması başlayacak mı?
Türkiye'de kış saati uygulamasına geri dönüş şu an için gündemde değil. 2016 yılında alınan karar gereği yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edileceği kararlaştırıldı. Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer vermişti:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek.
Yaz Saati Uygulaması Nedir?
Yaz saati uygulaması, gün ışığını daha verimli kullanmak için saatlerin yılın belirli dönemlerinde ileri veya geri alınması sistemidir. Genellikle ilkbaharda saatler bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınarak uygulanır.