Saatler bu sene ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması devam edecek mi?

Avrupa ülkelerinde yaz saati uygulaması geleneksel olarak mart ayının son hafta sonunda başlıyor. Bu yıl da 30 Mart Cumartesi'yi 31 Mart Pazar'a bağlayan gece saat 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak. Böylece Avrupa'da gün ışığından daha fazla faydalanmak hedefleniyor.

Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?

Türkiye'de yaz saati uygulaması 2016 yılından bu yana kalıcı hale getirildi. Saatler artık ileri veya geri alınmıyor. O tarihten itibaren Türkiye, yaz saati uygulamasını yıl boyunca sürdüren ülkeler arasına katıldı.