AUZEF ara sınav takvimi 2025 | AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi sınavlarına ilişkin ayrıntılar üniversitenin resmi internet sitesinden yayımlandı. AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav tarihleri ve uygulama esasları akademik takvimle birlikte duyuruldu. Buna göre Bahar Dönemi sınavları çevrim içi değil, yüz yüze gerçekleştirilecek.
AUZEF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri
AUZEF öğrencileri için 2025 Bahar Dönemi sınav tarihleri belli oldu. Öğrenciler, sınavlarını belirtilen tarihlerde yapacaklar:
Ara Sınav (Vize): 12 - 13 Nisan 2025
Bitirme (Final) Sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme (Telafi) Sınavı: 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 6 Eylül 2025
Sınav Değerlendirme Sistemi
AUZEF sınavları Bağıl Değerlendirme Sistemi'ne göre değerlendirilecektir. Bu sistemde öğrencilerin başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınarak belirlenir. Bağıl değerlendirme, öğrencilerin başarı seviyesinin gruptaki diğer öğrencilerle kıyaslanarak ölçülmesini sağlar.
Sınav Giriş Yerleri İçin Belgeler Yayınlandı Mı?
Sınav giriş yerleri belgesine dair açıklama henüz yapılmış değil. Öğrencilere sınav yerleri ve gerekli belgelerle ilgili bilgilendirme, sınav tarihleri yaklaştıkça yapılacaktır. Öğrencilerin, sınav giriş belgesini ve diğer gerekli bilgileri üniversitenin resmi platformlarından takip etmeleri önemlidir.