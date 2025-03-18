AUZEF ara sınav takvimi 2025 | AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Bahar Dönemi sınavlarına ilişkin ayrıntılar üniversitenin resmi internet sitesinden yayımlandı. AUZEF Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav tarihleri ve uygulama esasları akademik takvimle birlikte duyuruldu. Buna göre Bahar Dönemi sınavları çevrim içi değil, yüz yüze gerçekleştirilecek.