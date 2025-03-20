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Vatan Caddesi trafiğe kapandı mı? 20 Mart hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla 20 Mart Perşembe günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Aralarında birkaç metro durağının da bulunduğu bu güzergahlar özellikle araçla seyahat edenler ve toplu taşıma kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar İstanbul’daki günlük ulaşımı etkileyerek, vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.03.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 08:54
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Vatan Caddesi trafiğe kapandı mı? 20 Mart hangi yollar kapalı? İşte alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği, 19-23 Mart tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu. Bu karar kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla alındı. Yasak kararına göre 4 gün süresince çeşitli güvenlik önlemleri uygulanacak.

İstanbul Valiliği sabah saatlerinde yayımladığı duyuru ile ilde belirli yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. (X)İstanbul Valiliği sabah saatlerinde yayımladığı duyuru ile ilde belirli yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. (X)

Metro Seferleri ve İstasyonlar Kapanacak

19 Mart 2025 günü saat 06:00'dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait metro hatlarında önemli değişiklikler yapıldı. M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı hattı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattının Emniyet-Fatih İstasyonu kapatılacak ve bu istasyonlar, tüm yolcu giriş-çıkış noktaları dahil olmak üzere sefere kapatılacak. Ayrıca M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattındaki Taksim İstasyonu da aynı şekilde iptal edilip sefere kapatılacak.

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Kapanacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar

Valilik açıklamasında 19 Mart 2025 itibarıyla İstanbul'un çeşitli cadde ve sokaklarının araç trafiğine kapatılacağı belirtilerek, vatandaşlara alternatif güzergahlar duyuruldu. Kapanacak yollar arasında, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi), Akşemsettin Caddesi, Kocasinan Caddesi ve çevresindeki pek çok cadde bulunuyor.

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Kapanacak cadde ve sokaklar:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı arasında)

Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

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Bu yolların kapanmasıyla birlikte alternatif güzergahlar önerildi:

Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı

Fevzi Paşa Caddesi

D-100 karayolu ve ara yollar

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Alınan Güvenlik Önlemleri

Valilik, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanarak bu kararları alırken vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için ek tedbirlerin de uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama metninin tamamı şu şekilde:

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)

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