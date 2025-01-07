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Ankara sokaklarında Jack Sparrow sürprizi! Giydiği kostüm ile ilgi odağı oldu

Ankara hayranı olduğu Karayip Korsanları filminin kahramanı 'Jack Sparrow'un kostümüyle sokaklarda gezen makine ustası Ersin Tarhan ilgi odağı oldu. Ersin Tarhan, 3 ay önce Jack Sparrow kostümünü diktirdiğini söyleyerek, “İzinli olduğum günler kostümümle geziyorum. Sevdiğim bir film karakteri. Metroda, kafede otururken ve sokakta beni gördüklerinde insanlar şaşırıyor ve ‘ne kadar çok benziyorsun’ diyorlar. Hemen fotoğraf çekiliyorlar." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:31 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:18
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Ankara sokaklarında Jack Sparrow sürprizi! Giydiği kostüm ile ilgi odağı oldu

CNC makine ustası Ersin Tarhan, izin günlerinde Karayip Korsanları filminin baş karakteri Jack Sparrow'un kostümüyle başkent sokaklarında geziyor.

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)

Johnny Depp'in canlandırdığı ünlü korsan karakterine benzerliğiyle dikkat çeken Tarhan, kentin simge yerleri Kızılay'da yürüyüp, caddelerde dolaşıyor.

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)

Tarhan, saçı, makyajı ve kostümüyle ilgi odağı oldu. Tarhan'ın, metroya binerken çekilen görüntüleri sosyal medyada da ilgiyle izlendi.

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)

Ersin Tarhan, 3 ay önce Jack Sparrow kostümünü diktirdiğini söyleyerek, "İzinli olduğum günler kostümümle geziyorum. Sevdiğim bir film karakteri. Metroda, kafede otururken ve sokakta beni gördüklerinde insanlar şaşırıyor ve 'ne kadar çok benziyorsun' diyorlar. Hemen fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada metroda çektiğim bir videoyu yayınladım. İnternette de 200 bin izlenme aldı. Artık beni Ersin Sparrow diye tanıyorlar. Ben de çok şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bu durum beni mutlu ediyor. Bir yandan sosyalleşiyorum, insanlarla sohbet ediyorum, diğer yandan da hayranlık duyduğum kahramanın komik yürüyüşünü yaptığımda kendimi gerçek Jack Sparrow gibi hissediyorum" dedi.

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)

Tarhan, kıyafeti özel diktirdiğini anlatarak, "Ailem de sosyalleştiğimi görünce mutlu oluyor, hiç garipsemiyorlar. Modern zamanda insanlar evlerine çekilmiş. Toplu taşımayı kullandığımda insanların yüzlerini asık görüyorum.

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)

Bu insanların yüzlerini de güldürüyorum. Sokakta gezerken insanlar gördüklerinde önce şaşırıyor, sonra fotoğraf çekilmek istiyorlar. Çocuklar da aynı şekilde beni gördüklerinde 'korsan abi' diye şaşırıp yanıma geliyorlar. Onların da yüzü gülüyor. Onların yüzü gülünce benim de yüzüm gülüyor. İleride sosyal sorumluluk ponjelerinde de yer almak istiyorum" diye konuştu.

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