Ankara sokaklarında Jack Sparrow sürprizi! Giydiği kostüm ile ilgi odağı oldu

'Jack Sparrow' kostümüyle Ankara sokaklarında gezdi (Foto: DHA)



Ersin Tarhan, 3 ay önce Jack Sparrow kostümünü diktirdiğini söyleyerek, "İzinli olduğum günler kostümümle geziyorum. Sevdiğim bir film karakteri. Metroda, kafede otururken ve sokakta beni gördüklerinde insanlar şaşırıyor ve 'ne kadar çok benziyorsun' diyorlar. Hemen fotoğraf çekiliyorlar. Sosyal medyada metroda çektiğim bir videoyu yayınladım. İnternette de 200 bin izlenme aldı. Artık beni Ersin Sparrow diye tanıyorlar. Ben de çok şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bu durum beni mutlu ediyor. Bir yandan sosyalleşiyorum, insanlarla sohbet ediyorum, diğer yandan da hayranlık duyduğum kahramanın komik yürüyüşünü yaptığımda kendimi gerçek Jack Sparrow gibi hissediyorum" dedi.