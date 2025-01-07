Katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA)



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.