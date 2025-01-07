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Katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza Aksaray’da yaşandı. Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü. Otomobilin sürücüsü çifti Harun Güzyurdu (70) ve kızı Gonca Güzyurdu (12) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 21:46
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Katliam gibi kaza! Otomobil ikiye bölündü: Baba ve kızı hayatını kaybetti

Feci kaza, saat 18.00 sıralarında Bağlıkaya beldesi girişi kavşağında meydana geldi.

Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA) Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Ortaköy- Aksaray arasında sefer yapan ve içinde 1 yolcunun bulunduğu Mehmet Demir (39) yönetimindeki 68 ABD 220 plakalı minibüs, kavşakta Harun Güzyurdu yönetimindeki 50 EC 603 plakalı otomobille çarpıştı.

Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA) Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Kazada otomobil sürücüsü 8 çocuk babası Harun Güzyurdu ve kızı Gonca Güzyurdu öldü, minibüs sürücüsü Demir ve araçta bulunan, kimliği belirlenemeyen yolcu yaralandı.

Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA) Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA)

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA) Aksaray’da feci kaza: Tofaş otomobil ikiye bölündü, baba ve kızı hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Otomobilde sıkışarak ölen baba ve kızının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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