Fındık fiyatları 2025 | 1 kilo fındık ne kadar, kaç TL olacak? Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık alım ücreti....

Karadeniz'de fındık sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler için en kritik gündem maddesi yine fındık fiyatları oldu. Ağustos ayının ilk günlerinde sahil kesiminde başlayan hasat, orta ve yüksek kuşaklarda ilerleyen günlerde devam edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı 2025 yılı fındık taban fiyatları ise merakla bekleniyor.
FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da fındık alım fiyatlarının, geleneksel olarak hasadın başladığı ağustos ayının ilk haftalarında duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatları TMO tarafından temmuz sonunda ilan edilmişti. Ancak bu yıl açıklama, hasat başladıktan sonraya kaldı. Üretici, fiyatların bir an önce netleşmesini talep ediyor.
2024-2025 SEZONU TMO FINDIK FİYATLARI
Şu an için geçerli olan TMO fiyatları, 2024-2025 sezonu kapsamında belirlenmiş durumda. Buna göre kilogram başına:
Levant kalite fındık: 130 TL
Giresun kalite fındık: 132 TL
Sivri kalite fındık: 125 TL
Bu fiyatlara ek olarak; alan bazlı destek, mazot ve gübre destekleriyle birlikte kilogram başına üretici eline geçecek ortalama tutar Levant kalite için 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olarak hesaplanıyor.
YÜKSEK RANDIMANA EK ÖDEME VAR
TMO, %50 sağlam iç fındık esasına göre yaptığı alımlarda, yüksek randımanlı ürünleri de teşvik ediyor. Buna göre, 50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için üreticiye 1,30 TL/Kg ilave ödeme yapılacak. Bu uygulamanın, kaliteli üretimi özendirmesi bekleniyor.
2025 İŞÇİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
Hasat döneminin bir diğer önemli gündemi ise işçi yevmiyeleri. Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, 2025 yılı işçilik ücretlerini açıkladı. Açıklanan rakamlar şöyle:
10-15 arası işçi için:
Aşçı: 1200 TL
Çuvalcı: 1350 TL
15 ve üzeri işçi için:
Aşçı: 1350 TL
Çuvalcı: 1500 TL
Kilo hesabıyla çalışan çuvalcı: 1650 TL
Katırcı (katırı ile birlikte): 2400 TL
Patoz saat ücreti: 4000 TL
Dayıbaşı ücreti:
15 işçiye kadar: 1350 TL
15 işçiden fazla: 1500 TL
Ayrıca iş aracıları için belge zorunluluğu getirildi. İŞKUR'dan alınmış "aracı belgesi" olmayanlara iş verilmemesi kararı alındı.