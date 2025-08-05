Fındık fiyatları 2025 | 1 kilo fındık ne kadar, kaç TL olacak? Giresun, Levant ve Sivri kalite fındık alım ücreti....

2025 fındık hasadı tüm hızıyla başlarken, üreticilerin gözü Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak yeni sezon taban fiyatlarına çevrildi. Karadeniz Bölgesi’nde binlerce çiftçiyi doğrudan ilgilendiren fındık alım fiyatları bu yıl da rekolteye göre belirlenecek. Peki 2025 fındık fiyatları ne kadar olacak? TMO’nun alım fiyatları açıklandı mı? İşte yeni sezona dair güncel gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:01 PAYLAŞ ABONE OL

Karadeniz'de fındık sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler için en kritik gündem maddesi yine fındık fiyatları oldu. Ağustos ayının ilk günlerinde sahil kesiminde başlayan hasat, orta ve yüksek kuşaklarda ilerleyen günlerde devam edecek. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı 2025 yılı fındık taban fiyatları ise merakla bekleniyor.

A Haber Foto Arşiv FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da fındık alım fiyatlarının, geleneksel olarak hasadın başladığı ağustos ayının ilk haftalarında duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl fındık fiyatları TMO tarafından temmuz sonunda ilan edilmişti. Ancak bu yıl açıklama, hasat başladıktan sonraya kaldı. Üretici, fiyatların bir an önce netleşmesini talep ediyor.