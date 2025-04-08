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Proje Okulları Öğretmen Ataması Sonuç ekranı | 2025 MEB Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

Proje okullarında görev almak isteyen öğretmen ve yöneticilerin başvuru süreci tamamlandı. 12-17 Şubat’ta alınan başvuruların ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. Peki proje okulları atama sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:12
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Proje Okulları Öğretmen Ataması Sonuç ekranı | 2025 MEB Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı?

Proje okulları atama sonuçları, uzun süredir öğretmenler ve adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye genelindeki birçok ilde başvurular 12-19 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. İlk olarak 3 Nisan 2025 tarihinde açıklanması beklenen sonuçlar, kamu çalışanlarının idari izinli olması nedeniyle ertelendi.

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Proje Okulları Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Proje okulu atama sonuçlarının açıklanacağı tarih öğretmen adayları tarafından heyecanla bekleniyordu. Başlangıçta 3 Nisan olarak duyurulan tarih kamu çalışanlarının idari izne ayrılması sebebiyle 8 Nisan 2025'e ertelendi.

Eğitim camiasının gözleri şimdi 8 Nisan'a çevrildi. Atama sonuçları, bu tarihten itibaren duyurulacak ve öğretmen adayları, göreve başlayabilmek için gerekli işlemleri yapmaya başlayacaklar.

Açıklanma haberinin gelmesiyle birlikte aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz:

personel.meb.gov.tr

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Proje Okuluna Atanmak İçin Aranan Şartlar

Proje okullarına atanacak öğretmenlerde aranan şartlar, belirli bir eğitim ve deneyim düzeyini gerektiriyor. İşte, başvuruda bulunmak için yerine getirilmesi gereken temel koşullar:

🔴657 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapmak
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (A) ve (B) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapıyor olması gerekiyor.

🔴En Az 4 Yıl Öğretmenlik Deneyimi
Atama için başvuracak adayların, adaylık süresi dahil olmak üzere en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmaları şart. Bu süre, proje okullarındaki ihtiyaçların karşılanması açısından önemli bir kriter.

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🔴Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü
Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki proje okullarına atanacak öğretmenlerin, ilgili mevzuat gereği bu yükümlülüğü tamamlamış, ertelemiş veya bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir.

🔴İhtiyaç Durumunda Esneklik
Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, dört yıl öğretmenlik yapmış olma koşulu dikkate alınmaksızın, diğer şartlar göz önünde bulundurularak atama yapılabilecektir.

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🔴Yerel Atama Tercihi
Proje okullarına atanacak öğretmenlerin, genellikle proje okulunun bulunduğu ildeki okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler arasından seçileceği belirtiliyor. Bu, öğretmenlerin yerel atama yoluyla görevlendirileceği anlamına geliyor.

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