F1 Japonya GP yarışını kim kazandı? 6 Nisan 2025 Formula 1 sonuçları...

Formula 1'de sezonun üçüncü ayağı olan Japonya Grand Prix'si, yüksek tempolu mücadeleye ve strateji savaşlarına sahne oldu. Suzuka Pisti'nde koşulan yarışta kazanan, Red Bull'un üç kez dünya şampiyonu Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.
Suzuka'da Dominasyon: Pole'den Zafere
5,8 kilometrelik Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, starttan finişe kadar temposunu koruyarak damalı bayrağı ilk gören isim oldu. 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik süresiyle Red Bull'a sezonun ilk galibiyetini getiren Verstappen, "geri döndüm" mesajı verdi.
McLaren İkinciliği ve Üçüncülüğü Bırakmadı
Yarışın başından itibaren Verstappen'i yakın takibe alan McLaren pilotları, istikrarlarını sürdürmeye devam etti. Sezonun açılış yarışını kazanan Büyük Britanyalı Lando Norris, bitiş çizgisine Verstappen'in yalnızca 1.423 saniye arkasında ikinci sırada ulaştı. Avustralyalı takım arkadaşı Oscar Piastri ise 2.129 saniyelik farkla üçüncü basamağın sahibi oldu.
McLaren'den Güçlü Başlangıç
Sezonun ilk iki yarışında zafere ulaşan McLaren, Japonya'da da podyumun iki basamağını kapatarak takım olarak iddiasını perçinledi. Takımın hem strateji hem performans anlamında yarışa damga vurması, sezonun geri kalanı için güçlü sinyaller verdi.
Şampiyonluk Mücadelesi Kızışıyor
Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında zirvede sadece 1 puan farkla Lando Norris bulunuyor. Verstappen, Avustralya'daki puan kaybını telafi ederek zirveye yaklaşırken, Piastri de 49 puanla ilk üçte yer alıyor. George Russell ve genç İtalyan yetenek Andrea Kimi Antonelli de ilk beşi tamamlayan isimler arasında.