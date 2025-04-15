Altın Fiyatları 15 Nisan CANLI | Gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altına olan ilgi, her geçen gün daha da artıyor. Ekonomik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, hem yatırım yapanların hem de birikimlerini korumak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.
Yeni haftanın ikinci gününde, 15 Nisan 2025 Salı sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yeniden şekillendi. Gram altından Cumhuriyet altınına, 22 ayar bilezikten ons altına kadar pek çok kalemde altın fiyatları dikkat çekiyor. İşte güncel alış-satış rakamları...
Gram Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Gün içinde en çok işlem gören ürünlerden biri olan gram altın, yatırımcıların radarında ilk sırada yer alıyor. 15 Nisan sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 3.929,56 TL, satış fiyatı ise 3.945,74 TL olarak belirlendi. Küresel piyasalardaki ons hareketliliği, gram altının seyrinde etkili olmaya devam ediyor.
Çeyrek, Yarım ve Tam Altın Fiyatlarında Son Durum
Klasik yatırım araçlarından olan çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları da sabah saatlerinden itibaren hareketli bir grafik çiziyor:
Çeyrek Altın
Alış: 6.474,00 TL
Satış: 6.531,00 TL
Yarım Altın
Alış: 12.958,00 TL
Satış: 13.070,00 TL
Tam Altın
Alış: 25.299,85 TL
Satış: 25.800,24 TL
Bu tür altınlar özellikle düğün sezonunda ya da uzun vadeli yatırım planı yapanlar için tercih edilen araçlar arasında yer alıyor.
Cumhuriyet Altını Kaç TL?
Geleneksel değerini koruyan ve prestijli yatırım ürünlerinden biri olan Cumhuriyet altını, bugün 26.309 TL'den alınırken, satış fiyatı ise 26.449 TL seviyesinde. Yüksek meblağlı yatırım arayanlar için Cumhuriyet altını hâlâ güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.
Ons Altın Kaç Dolar?
Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen en önemli göstergelerden biri olan ons altın, 15 Nisan sabahında 3.208,24 dolar alış, 3.224,26 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve jeopolitik riskler, ons fiyatlarını doğrudan etkileyen temel unsurlar arasında bulunuyor.