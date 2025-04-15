Altın Fiyatları 15 Nisan CANLI | Gram, yarım, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların güvenli limanı olarak görülen altına olan ilgi, her geçen gün daha da artıyor. Ekonomik gelişmelerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle altın piyasasında yaşanan anlık değişimler, hem yatırım yapanların hem de birikimlerini korumak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeni haftanın ikinci gününde, 15 Nisan 2025 Salı sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları yeniden şekillendi. Gram altından Cumhuriyet altınına, 22 ayar bilezikten ons altına kadar pek çok kalemde altın fiyatları dikkat çekiyor. İşte güncel alış-satış rakamları...