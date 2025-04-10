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Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?

Doğa yeniden uyanıyor, gökyüzü de bu dönüşüme seyirlik bir manzara ile eşlik ediyor. İlkbaharın ilk dolunayı, halk arasında bilinen adıyla Pembe Ay, 13 Nisan gecesi Türkiye semalarında izlenebilecek. Her yıl Nisan ayında gözlemlenen bu etkileyici doğa olayı sadece gök bilim meraklılarını değil, birçok doğaseverin de ilgisini çekiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:31
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Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?

2025 yılının ilk Pembe Ay'ı, 13 Nisan gecesi Türkiye semalarında gözlemlenecek. Dolunay saat 00.22'de en parlak haline ulaşacak. Gökyüzü olayı 11 Nisan akşamından itibaren belirginleşecek ve 13 Nisan sabahına kadar gözlemlenebilecek. Etkisi ise 15 Nisan'a kadar sürecek.

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Pembe Ay, hava koşulları uygun olduğu sürece Türkiye'nin her bölgesinden çıplak gözle izlenebilecek. Gün batımından yaklaşık 45 dakika sonra doğu ufkunda belirmesi bekleniyor.

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Adını Çiçeklerden Alıyor

"Pembe Ay" adı, dolunayın renginden değil, Kuzey Amerika'da ilkbaharda açan pembe renkli "Phlox Subulata" çiçeğinden geliyor. Bu isim, doğanın uyanışıyla ilişkilendirilerek Nisan dolunayına verilmiş kültürel bir tanımdır.

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Süper Ay Değil

2025 Pembe Ay'ı Süper Ay sınıfına girmiyor. Ancak yine de gökyüzünde parlak ve net bir şekilde izlenebilecek. Özellikle ışık kirliliğinden uzak bölgelerde daha net görülmesi bekleniyor.

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📅 Tarih: 13 Nisan 2025
🕒 Saat: TSİ 00.22
👁️‍🗨️ Gözlem süresi: 11–13 Nisan arası, zirve anı 13 Nisan gecesi
☁️ Gözlem şartı: Açık hava, düşük ışık

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