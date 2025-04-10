Pembe ay nedir, ne anlama geliyor? 2025 Nisan ayında pembe ay ne zaman görülecek?

2025 yılının ilk Pembe Ay'ı, 13 Nisan gecesi Türkiye semalarında gözlemlenecek. Dolunay saat 00.22'de en parlak haline ulaşacak. Gökyüzü olayı 11 Nisan akşamından itibaren belirginleşecek ve 13 Nisan sabahına kadar gözlemlenebilecek. Etkisi ise 15 Nisan'a kadar sürecek.