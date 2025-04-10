Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde, indirim gelecek mi?

Merkez Bankası 'nın bir sonraki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantı, hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak dikkatle izlenecek.

Ekonomistler, enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB ) faiz indirimi yapma olasılığının arttığını belirtiyor. Özellikle, mart ayında yapılan 250 baz puanlık indirimin ardından, piyasalarda TCMB'nin faiz oranını bir kez daha düşürmesi bekleniyor.

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Uzmanlar, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekmesi için güçlü bir ihtimal olduğunu ifade ediyor. Bu tahmin, birçok yabancı finans kuruluşu tarafından da destekleniyor. Morgan Stanley, JPMorgan ve Deutsche Bank, mart toplantısı için TCMB'nin politika faizini 250 baz puan daha düşüreceğini öngörmüşlerdi.