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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde, indirim gelecek mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomi dünyasında büyük bir merakla takip ediliyor. 2025 yılının Mart ayında, TCMB politika faizini yüzde 45’ten 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Peki nisan ayında yapılacak toplantı ne zaman? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:47
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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2025 Nisan ayı TCMB faiz kararı beklentisi ne yönde, indirim gelecek mi?

Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu toplantı, hem yerel hem de küresel ekonomik gelişmelerle bağlantılı olarak dikkatle izlenecek.

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Faiz Beklentisi Ne Yöne Kayacak?

Ekonomistler, enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi yapma olasılığının arttığını belirtiyor. Özellikle, mart ayında yapılan 250 baz puanlık indirimin ardından, piyasalarda TCMB'nin faiz oranını bir kez daha düşürmesi bekleniyor.

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Uzmanlar, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5 seviyesine çekmesi için güçlü bir ihtimal olduğunu ifade ediyor. Bu tahmin, birçok yabancı finans kuruluşu tarafından da destekleniyor. Morgan Stanley, JPMorgan ve Deutsche Bank, mart toplantısı için TCMB'nin politika faizini 250 baz puan daha düşüreceğini öngörmüşlerdi.

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2025 Yılı Merkez Bankası Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın 2025 yılına ait toplantı tarihleri de açıklandı. İşte yıl boyunca yapılacak olan toplantıların takvimi:

17 Nisan 2025

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

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11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

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