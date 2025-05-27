Papara üyeliği iptal etme rehberi | PAPARA uygulaması nedir, üyeliği nasıl iptal edilir?

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Papara Nedir?

Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldığı lisansla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşudur. Herhangi bir bankaya bağlı olmayan Papara, 6493 sayılı kanun kapsamında Merkez Bankası tarafından denetlenir. Kullanıcılarına ön ödemeli kartlar, online ödeme çözümleri, yurt dışı para transferleri gibi birçok hizmet sunar.

Papara Card ise, hesabınızdaki mevcut bakiyeyi fiziksel olarak kullanmanızı sağlayan bir ön ödemeli karttır. Alışverişte, ATM işlemlerinde ve daha fazlasında kullanılabilir.