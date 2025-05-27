Papara üyeliği iptal etme rehberi | PAPARA uygulaması nedir, üyeliği nasıl iptal edilir?

Papara'nın yasa dışı bahis ödemelerinde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şirkete TMSF kayyumu atandı. Yaşananların ardından kullanıcılar Papara hesaplarını kapatmanın yollarını araştırmaya başladı.
Hesap Kapatma İşlemi Nasıl Yapılır?
Papara hesabınızı kapatmak oldukça kolay. Aşağıdaki adımları takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz:
Uygulama veya web sitesi üzerinden:
"Hesabım" sekmesine gidin → "Ayarlar" → "Hesabı Kapat" adımlarını izleyin.
Telefonla destek alarak:
Papara'ya kayıtlı cep telefonunuzdan müşteri destek hattını arayarak da kapatma talebinizi iletebilirsiniz.
Not: Hesabınızı kapatmadan önce Papara'da bulunan bakiyenizi sıfırlamalısınız. Tüm bakiyeyi harcayabilir, başka bir hesaba transfer edebilir veya ATM'den çekebilirsiniz.
Papara Nedir?
Papara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldığı lisansla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren bir elektronik para kuruluşudur. Herhangi bir bankaya bağlı olmayan Papara, 6493 sayılı kanun kapsamında Merkez Bankası tarafından denetlenir. Kullanıcılarına ön ödemeli kartlar, online ödeme çözümleri, yurt dışı para transferleri gibi birçok hizmet sunar.
Papara Card ise, hesabınızdaki mevcut bakiyeyi fiziksel olarak kullanmanızı sağlayan bir ön ödemeli karttır. Alışverişte, ATM işlemlerinde ve daha fazlasında kullanılabilir.
QR Kod ile ATM'den Para Çekme Kolaylığı
Papara, kullanıcılarına banka kartına ihtiyaç duymadan ATM'den QR kod ile para çekme imkânı sunuyor. İşte adımlar:
📍Papara uygulamasında "QR İşlemleri" > "ATM'den Para Çek" menüsüne girin.
📍Çekmek istediğiniz tutarı girin (₺10 ve katları olmalı).
📍Telefonunuzun konum ve kamera iznini aktif hale getirin.
📍ATM ekranındaki QR kodu uygulama üzerinden okutun.
📍Belirttiğiniz tutarı ATM'den alın.
Bu işlem yalnızca doğrulanmış hesap sahipleri için geçerlidir.