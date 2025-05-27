FED faiz toplantısı ne zaman? ABD FED kararı hangi tarihte açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

Yatırımcıların gözleri bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Haziran ayı toplantısına sayılı günler kala FED'in alacağı faiz kararı sadece Amerikan ekonomisi için değil küresel piyasalar açısından da büyük önem taşıyor. Altın, döviz ve kripto para birimleri başta olmak üzere birçok yatırım aracı bu kritik virajı bekliyor.