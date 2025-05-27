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FED faiz toplantısı ne zaman? ABD FED kararı hangi tarihte açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılı boyunca faiz politikasına yön verecek toplantılarını sürdürürken yatırımcıların gözü bir kez daha kritik kararlarda. Küresel piyasalar yaklaşan toplantıda alınacak olası faiz kararına odaklanmış durumda. Özellikle Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların altın ve döviz başta olmak üzere birçok yatırım aracında dalgalanmalara neden olabileceği öngörülüyor. Peki FED'in bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.05.2025 12:55
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FED faiz toplantısı ne zaman? ABD FED kararı hangi tarihte açıklanacak, faiz indirimi olacak mı?

Yatırımcıların gözleri bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Haziran ayı toplantısına sayılı günler kala FED'in alacağı faiz kararı sadece Amerikan ekonomisi için değil küresel piyasalar açısından da büyük önem taşıyor. Altın, döviz ve kripto para birimleri başta olmak üzere birçok yatırım aracı bu kritik virajı bekliyor.

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Faiz Kararı 18 Haziran'da Açıklanacak

ABD Merkez Bankası (FED), 17-18 Haziran tarihlerinde yılın dördüncü para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Kararın, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor. Kararın hemen ardından, FED Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

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Son Kararda Faiz Sabit Kalmıştı

FED, son toplantısında politika faizini yüzde 4.25 – 4.50 aralığında sabit tutmuştu. Piyasalar bu kararı büyük ölçüde fiyatlamış, FED'in temkinli tutumu sürpriz olarak görülmemişti. Ancak şimdi gözler, olası bir faiz indirimi sinyaline çevrilmiş durumda.

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Haziran'da İndirim Gelir mi?

ABD'de enflasyonun gerileme eğilimi sürse de, FED cephesinde temkinli bekleyiş hakim. Analistler, faiz indiriminin en erken Haziran ayında başlayabileceğini öngörüyor. Ancak karar üzerinde istihdam verileri, çekirdek enflasyonun seyri ve küresel ekonomik riskler belirleyici olacak.

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2025 Yılı FED Toplantı Takvimi

Yıl boyunca kritik kararların alınacağı toplantı tarihleri şöyle:

-17-18 Haziran

-29-30 Temmuz

-16-17 Eylül

-28-29 Ekim

-9-10 Aralık

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