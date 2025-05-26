İPKA ne demek, ne anlama geliyor? Polis tayinlerinde İPKA dilekçesi neden verilir?

Yeni dönemde dikkat çeken bir başka uygulama ise SMS bildirimi oldu. Artık polis memurları, atama bilgilerine yalnızca sistemden değil, cep telefonlarına gelecek kısa mesajlar aracılığıyla da ulaşabilecek. Yerlikaya bu konuda, "Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa, o doğrultuda atamalar gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

Polislikte ipka etme: Polislikte ipka etme yerinde bırakma yani şark görevi veya başka yerlere gönderilen polislerin eski yerlerine kalmaları için verdikleri dilekçeye ipka dilekçesi denir.

İpka Anlamı: Yerinde bırakmak, kaldırmamak, önceki durumuna gelme anlamına gelmektedir. Kısacası bir görevde görev yeri değişikliklerinde atama tayin olma gibi durumlarda atanmama ve eski görev yerine devam etme durumuna "İpka" denmektedir.

Tayin atama veya görev yeri değişikliği oldu zamanlarında adı sıkça duyulan, polislikte ipka etme nedir?

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EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TE GENEL ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından da detaylı bir paylaşım yaparak yalnızca Emniyet değil, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları için de atamaların tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre:

Jandarma Genel Komutanlığı: 1.874 subay, 9.015 astsubay, 2.557 uzman jandarma ve 23.240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36.686 personel

Emniyet Genel Müdürlüğü: Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22.045 personel

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere 1.701 personel

Yeni görev yerlerine atanan tüm personel için "Başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun, gözetsin" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, sürecin adil ve ihtiyaç odaklı ilerlediğini vurguladı.