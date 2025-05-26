İPKA ne demek, ne anlama geliyor? Polis tayinlerinde İPKA dilekçesi neden verilir?

Polis teşkilatında görev değişiklikleri sık yaşanırken, bazı memurlar çeşitli nedenlerle bulundukları görev yerinde kalmayı tercih eder. İşte tam bu noktada devreye giren "İPKA" kavramı, polislikte önemli bir yer tutar. Peki İPKA nedir ve nasıl uygulanır?
TÖRENLE AÇIKLANDI
2025 yılı polis atamaları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen törenle açıklandı. Yeni sistemle birlikte hem bölgesel dağılım hem de şeffaflık vurgusu öne çıktı. Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, "Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek" dedi.
YENİ SİSTEMLE 22 BİNİ AŞKIN POLİSİN YERİ DEĞİŞTİ
Yeni düzenlemeyle bu yıl ilk kez uygulanan sistemde, Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7.983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12.355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye ise 1.707 olmak üzere toplamda 22.045 emniyet personelinin ataması yapıldı.
TAYİN SONUÇLARI SMS İLE DE BİLDİRİLECEK
Yeni dönemde dikkat çeken bir başka uygulama ise SMS bildirimi oldu. Artık polis memurları, atama bilgilerine yalnızca sistemden değil, cep telefonlarına gelecek kısa mesajlar aracılığıyla da ulaşabilecek. Yerlikaya bu konuda, "Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa, o doğrultuda atamalar gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.
İPKA NE DEMEK POLİS?
Tayin atama veya görev yeri değişikliği oldu zamanlarında adı sıkça duyulan, polislikte ipka etme nedir?
İpka Anlamı: Yerinde bırakmak, kaldırmamak, önceki durumuna gelme anlamına gelmektedir. Kısacası bir görevde görev yeri değişikliklerinde atama tayin olma gibi durumlarda atanmama ve eski görev yerine devam etme durumuna "İpka" denmektedir.
Polislikte ipka etme: Polislikte ipka etme yerinde bırakma yani şark görevi veya başka yerlere gönderilen polislerin eski yerlerine kalmaları için verdikleri dilekçeye ipka dilekçesi denir.
EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK'TE GENEL ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından da detaylı bir paylaşım yaparak yalnızca Emniyet değil, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları için de atamaların tamamlandığını duyurdu. Açıklamaya göre:
Jandarma Genel Komutanlığı: 1.874 subay, 9.015 astsubay, 2.557 uzman jandarma ve 23.240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36.686 personel
Emniyet Genel Müdürlüğü: Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22.045 personel
Sahil Güvenlik Komutanlığı: 217 subay, 555 astsubay ve 929 uzman erbaş olmak üzere 1.701 personel
Yeni görev yerlerine atanan tüm personel için "Başarılar diliyorum. Rabbim sizleri korusun, gözetsin" ifadesini kullanan Bakan Yerlikaya, sürecin adil ve ihtiyaç odaklı ilerlediğini vurguladı.