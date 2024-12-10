Özlem Cankurtaran neden öldü, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri

1960'lı yılların sonlarında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Özlem Cankurtaran, tıp alanında önemli bir kariyere imza atmıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cankurtaran, mecburi hizmetini Tokat'ın Erbaa ilçesinde tamamladıktan sonra Yedikule Göğüs Cerrahisi Hastanesi'nde ihtisas yapmıştır. Akademik alandaki başarısını sürdürerek Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Fizikokimya dalında profesör unvanını almıştır.

Özlem Cankurtaran

Cankurtaran, sadece tıp alanındaki başarılarıyla değil, medya dünyasındaki çalışmalarıyla da geniş bir kitleye ulaşmıştır. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Balçiçek İlter ile Dr. Özlem Cankurtaran" programında sunuculuk yapmıştır. Sağlık konularında halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan içerikler üreten Cankurtaran, TRT Haber'de "Hasta Yakını" isimli program sundu. Aynı zamanda sağlık alanında sosyal sorumluluk projelerine de imza atmıştır. Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde 2015 - 2019 yılları arasında faaliyet göstermiştir.

Özlem Cankurtaran

Özlem Cankurtaran'ın Hastalığı Neydi, Neden Öldür?

Özlem Cankurtaran, tıp camiasına değerli katkılar sağlamış, toplum için farkındalık çalışmaları gerçekleştirmiştir. 1999 yılında teşhis edilen kemik hastalığı nedeniyle uzun süre tedavi gördü. 54 yaşında olan Cankurtaran, kemik hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Cüneyt Cankurtaran da 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Ölümü, ailesi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Özlem Cankurtaran

Çaba Derneği Özlem Cankurtaran'ın vefa haberini şu sözlerle duyurmuştur: "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başımız sağ olsun. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. "