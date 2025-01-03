KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı

2024 yılının ikinci merkezi yerleştirme dönemi olan KPSS 2024/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce adayın heyecanla beklediği bu sonuçlar, tercih sürecinin 26 Aralık'ta sona ermesinin ardından erişime sunuldu.

KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları (AA)

KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları Duyuruldu

ÖSYM, KPSS 2024/2 merkezi yerleştirme tercih sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 26 Aralık 2024 tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmayı bekleyen adaylar için sonuç ekranı erişime açıldı.

KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları (AA)

KPSS-2024/2 Yerleştirme Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak erişebilirler.

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Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler İçin Tıklayınız.