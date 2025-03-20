Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...

Nevruz, sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan, İran, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Afganistan gibi ülkelerde de coşkuyla kutlanmaktadır. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada Nevruz, yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve baharın gelişini simgeleyen önemli bir kültürel bayram olarak kabul edilir. Ayrıca Nevruz'un kutlandığı ülkeler arasında Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya da yer almaktadır.

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Nevruz'un Ritüelleri ve Geleneği

Nevruz, sadece bir bayram olmanın ötesindedir; bir dizi gelenek ve ritüelle kutlanır. Türkiye'deki Nevruz kutlamaları da bunlardan nasibini alır. "Kötü söz orucu", "çevre temizliği ve alav alav", "yaşlı ve hastaları ziyaret", "çocuk günü", "yeddi levin" gibi aşamalarla Nevruz'un derin anlamı vurgulanır. Yıl boyunca yaşanan olumsuzluklardan arınmak isteyenler baharın gelişini ateşten atlayarak ya da suya atlayarak karşılarlar.

Nevruz Sofrası ve Semeni Geleneği

Nevruz'a özel hazırlanan sofra, genellikle yedi çeşit yemekle kurulur. Bu yemeklerden herkesin tatması, yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi temennisidir. Ayrıca "semene" adı verilen bir gelenek de yaşatılır. Bu geleneğe göre, arpa ya da buğday çimlendirilir ve sofralarda yerini alır. Yılın bereketli geçmesi dileğiyle bu gelenek, Türk dünyasında uzun yıllardır devam ettirilmektedir.