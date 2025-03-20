Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...

Baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı, 2025 yılı itibarıyla 21 Mart Cuma günü kutlanacak. Her yıl Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada coşkuyla karşılanan bu özel gün sadece doğanın uyanışını değil aynı zamanda toplumsal birlikteliği de pekiştiriyor. Türkiye'de de derin köklere sahip olan Nevruz geleneksel olarak çeşitli ritüeller ve kutlamalarla hayat buluyor.
Nevruz 2025: Ne Zaman ve Neden Kutlanır?
21 Mart 2025 Nevruz'un tam olarak hangi günde kutlanacağını merak edenler için önemli bir tarih. Güneş'in 21 Mart'ta kuzey yarımküreye daha fazla ışık ve ısı vermesiyle başlayan denge bu tarihi özel kılar. Nevruz'un her yıl bu tarihte kutlanmasının bir başka nedeni daha var: Güneş ışınlarının eşitlenmesiyle doğanın yeniden uyanmaya başlaması. Yine de Nevruz Bayramı resmi tatil günü değildir. Bu nedenle kamu kurumları ve okullar açık olacaktır.
Nevruz Bayramı Nedir?
Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı" ve "baharın müjdecisi" olarak kabul edilen Nevruz, 18 asırlık geçmişiyle bir doğa bayramı niteliği taşır. Ergenekon Destanı'na dayanan bu özel gün, Türk milletinin yeniden doğuşunun simgesidir. Her yıl Mart ayında kutlanan Nevruz, tabiatın yeniden canlanmasıyla, içsel yenilenmenin de simgesi olmuştur. İnsanlar, geçen yılın tüm sıkıntılarını geride bırakır ve yeni yılın daha huzurlu geçmesi için çeşitli gelenekleri yerine getirirler.
Nevruz Hangi Ülkelerde Kutlanır?
Nevruz, sadece Türkiye'de değil, Azerbaycan, İran, Pakistan, Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Afganistan gibi ülkelerde de coşkuyla kutlanmaktadır. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada Nevruz, yeni yılın başlangıcı, doğanın uyanışı ve baharın gelişini simgeleyen önemli bir kültürel bayram olarak kabul edilir. Ayrıca Nevruz'un kutlandığı ülkeler arasında Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Kosova ve Makedonya da yer almaktadır.
Nevruz'un Ritüelleri ve Geleneği
Nevruz, sadece bir bayram olmanın ötesindedir; bir dizi gelenek ve ritüelle kutlanır. Türkiye'deki Nevruz kutlamaları da bunlardan nasibini alır. "Kötü söz orucu", "çevre temizliği ve alav alav", "yaşlı ve hastaları ziyaret", "çocuk günü", "yeddi levin" gibi aşamalarla Nevruz'un derin anlamı vurgulanır. Yıl boyunca yaşanan olumsuzluklardan arınmak isteyenler baharın gelişini ateşten atlayarak ya da suya atlayarak karşılarlar.
Nevruz Sofrası ve Semeni Geleneği
Nevruz'a özel hazırlanan sofra, genellikle yedi çeşit yemekle kurulur. Bu yemeklerden herkesin tatması, yılın bolluk ve bereket içinde geçmesi temennisidir. Ayrıca "semene" adı verilen bir gelenek de yaşatılır. Bu geleneğe göre, arpa ya da buğday çimlendirilir ve sofralarda yerini alır. Yılın bereketli geçmesi dileğiyle bu gelenek, Türk dünyasında uzun yıllardır devam ettirilmektedir.
Nevruz ve Mezarlık Ziyaretleri
Nevruz'un bir diğer önemli geleneği, kabir ziyaretleridir. Atalara saygı gösterilen bu ritüel, hem geçmişle bağ kurmayı hem de ecdatla evladın buluşmasını simgeler. Mezarlıklara yapılan ziyaretler, hem bireysel hem de toplumsal bir anlam taşır.
Yumurtaların Tokuşturulması ve Eğlenceler
Nevruz kutlamalarının vazgeçilmez bir diğer ritüeli de yumurtaların tokuşturulmasıdır. Bu, üremeyi simgeleyen yumurtaların bolluk ve bereket için tokuşturulması anlamına gelir. Ayrıca, şarkılar söylenir, danslar yapılır ve spor müsabakaları düzenlenir. Bu etkinlikler, halkın birlikteliğini pekiştiren bir kutlama biçimi olarak dikkat çeker.