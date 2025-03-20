2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı (STS) 1. Dönem oturumlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından adaylar şimdi de sınav tarihini merak ediyor.