2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı (STS) 1. Dönem oturumlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini erişime açmasının ardından adaylar şimdi de sınav tarihini merak ediyor.
2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu Sınavı Ne Zaman?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları 23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimine adım atmak için ter dökeceği TUS ve denklik başvurusu yapan adayların katılacağı STS sınavları, belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak.
Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2025-TUS ve 2025-STS Tıp Doktorluğu sınavlarına katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilir.
Adaylara Önemli Uyarılar
ÖSYM, sınav günü adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatarak sınav merkezlerine erken gitmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca adayların, sınav giriş belgelerinin yanı sıra geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunlu.
Detaylı bilgilere ve güncellemeleri ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.