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2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

TUS 2. dönem alan dalı değişikliği tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-TUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği işlemleri için Tercih Kılavuzu yayımlandı. 2. dönem TUS tercihleri ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilenler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.03.2025 16:54
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2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Tercih kılavuzu yayınlandı. İşte detaylar...

2024-TUS 2. dönem tercih süreci (AA)2024-TUS 2. dönem tercih süreci (AA)

Tercihler Ne Zaman Bitecek?

Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 19 Mart saat 15.30'da başlayan tercihler 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.

2024-TUS 2. dönem tercih süreci (AA)2024-TUS 2. dönem tercih süreci (AA)

Tercihler Nasıl Yapılacak?

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Tercih Kılavuzu İçin Tıklayınız.

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