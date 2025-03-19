2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Tercih kılavuzu yayınlandı. İşte detaylar...
Adaylar tercihlerini 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapabilecek. 19 Mart saat 15.30'da başlayan tercihler 23 Mart saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
Tercih Kılavuzu İçin Tıklayınız.