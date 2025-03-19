2024-TUS 2. dönem tercih süreci başladı! Tercih kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası doğrultusunda, 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Tercih kılavuzu yayınlandı. İşte detaylar...