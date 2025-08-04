Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ağustos ayında yayınlanacak mı?

Haziran ayının sonunda sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ekranlara dönüş tarihiyle ilgili beklentileri artırıyor. Hafta içi her gün ATV'de sabah 10:00'da başlayan ve 12:45'te sona eren programın yeni sezon yayın takvimi şimdiden izleyicilerin gündeminde. İşte programla ilgili tüm detaylar.
Yeni Sezon Tarihi Henüz Netleşmedi
Müge Anlı'nın sevilen programının yeni sezon tarihi resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektörde ve izleyici çevrelerinde programın Eylül ayında yeniden ekrana dönmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da yaz aylarında kısa bir ara veren yapımın, sonbahar döneminde kaldığı yerden devam edeceği tahmin ediliyor.
Hafta içi Her Gün Aynı Saatte Yayında
Tatlı Sert, hafta içi sabah saat 10:00'da başlayıp yaklaşık üç buçuk saat boyunca izleyiciyle buluşuyor. Program, saat 12:45'te sona eriyor.
Günlük yayın akışı, kayıp dosyaları, suç ve toplumsal olayların çözümü için geniş kapsamlı bir içerik sunuyor. Bu rutin, izleyiciler tarafından uzun süredir benimsenmiş durumda.
Müge Anlı'dan Ağustos Sürprizi
Sezon finaline yaklaşırken Müge Anlı, programın son bölümlerinden birinde sürpriz bir açıklama yaptı. "Yine dayanamayıp ağustos ayında döneceğim gibi..." sözleri, yeni sezonun resmi açılış tarihinden önce özel bölümler veya sürpriz yayınların gelebileceğine işaret etti. Bu da izleyiciler arasında heyecanı artırdı.