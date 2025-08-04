Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ağustos ayında yayınlanacak mı?

Haziran ayının sonunda sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert , ekranlara dönüş tarihiyle ilgili beklentileri artırıyor. Hafta içi her gün ATV'de sabah 10:00'da başlayan ve 12:45'te sona eren programın yeni sezon yayın takvimi şimdiden izleyicilerin gündeminde. İşte programla ilgili tüm detaylar.

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Yeni Sezon Tarihi Henüz Netleşmedi

Müge Anlı'nın sevilen programının yeni sezon tarihi resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektörde ve izleyici çevrelerinde programın Eylül ayında yeniden ekrana dönmesi bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu sezon da yaz aylarında kısa bir ara veren yapımın, sonbahar döneminde kaldığı yerden devam edeceği tahmin ediliyor.