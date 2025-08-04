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Bir gecede iki uyuşturucu operasyonu: 5 Şüpheliye işlem yapıldı

Manisa’nın Kula ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 5 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 04.08.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 13:23
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Bir gecede iki uyuşturucu operasyonu: 5 Şüpheliye işlem yapıldı

Manisa'nın Kula ilçe merkezinde yapılan trafik uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan G.G. (24) ve B.E. (17) isimli şahısların hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında 317 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir gecede iki uyuşturucu operasyonu: 5 Şüpheliye işlem yapıldı (İHAʺ)Bir gecede iki uyuşturucu operasyonu: 5 Şüpheliye işlem yapıldı (İHAʺ)

İkinci operasyon ise aynı gece farklı bir noktada gerçekleştirildi. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu M.Ç. (38), M.C. (43) ve O.Y. (62) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Söz konusu 3 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı ve tahkikatın ardından serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Operasyonların, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak adına aralıksız devam edeceği belirtildi.

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