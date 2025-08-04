DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

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DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçlar, yalnızca 2025-2026 öğretim yılı için geçerli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri fiziki olarak gönderilmeyecek, internet üzerinden yayımlanan bilgiler resmi bildirim olarak kabul edilecek.