DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) temmuz ayında tamamlandı. Ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihini merakla bekliyor. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi başlayacak. İşte 2025 DGS sonuçları ve tercih takvimi hakkında bilmeniz gerekenler.
DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçlar, yalnızca 2025-2026 öğretim yılı için geçerli olacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr veya mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek. Sonuç belgeleri fiziki olarak gönderilmeyecek, internet üzerinden yayımlanan bilgiler resmi bildirim olarak kabul edilecek.
Tercih Süreci Ne Zaman Başlıyor?
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar tercih yapmaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl tercihler 18-24 Eylül tarihleri arasında alındı ancak 2025 yılı tercih takvimi henüz netleşmedi. Takvim açıklandığında güncel bilgileri paylaşacağız. Tercih süreci başladığında adaylar, puanlarına ve kontenjanlara göre kendilerine en uygun lisans programlarını seçerek başvurularını tamamlayacak.
DGS Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
DGS'de adayların sayısal ve sözel testlerden aldıkları ham puanlar, standart puanlara dönüştürülerek hesaplamada kullanılıyor. Ayrıca, adayların ön lisans başarı puanları (ÖBP) da hesaplamaya dahil ediliyor. Bu üç puan türünün katsayılarla çarpılması sonucu, adayın yerleştirmede esas alınan DGS puanı ortaya çıkıyor.
-Her iki testten de en az bir ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır.
-Ham puanı olmayan adayların DGS puanı hesaplanmaz.
-Önceki yıl yükseköğretim programına yerleşen adayların ÖBP'si belirli katsayılarla çarpılarak hesaplamaya dahil edilir.
Bu puanlama sistemi, adayların başarı durumlarını adil şekilde yansıtmayı amaçlıyor.