MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

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MSÜ YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Aday yerleştirme işlemleri sırasında 2025-YKS puan türlerinin, ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. Yerleştirme sürecinde adayların tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Milli Savunma Üniversitesi, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen kontenjanlarda boşluk olması durumunda, adayları tercih sırasına bakılmaksızın uygun okullara yerleştirebilecek. Bu adım, eğitim süreçlerinin zamanında başlaması ve intibak eğitimlerinin aksatılmaması için alınan bir önlem olarak dikkat çekiyor.