MSÜ TERCİH TAKVİMİ 2025 | MSÜ tercihleri ne zaman, nereden yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci resmen başladı. 2025-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi tercih takvimine odaklanmış durumda. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih işlemleri 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılan ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecek. Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.
Tercih süreci 18 Nisan 2025 saat 23:59'da sona erecek. Belirtilen süre içinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Bu nedenle adayların tercihlerini zamanında tamamlamaları büyük önem taşıyor.
MSÜ YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Aday yerleştirme işlemleri sırasında 2025-YKS puan türlerinin, ortaöğretim başarı puanı eklenmemiş hali kullanılacak. Yerleştirme sürecinde adayların tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Milli Savunma Üniversitesi, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen kontenjanlarda boşluk olması durumunda, adayları tercih sırasına bakılmaksızın uygun okullara yerleştirebilecek. Bu adım, eğitim süreçlerinin zamanında başlaması ve intibak eğitimlerinin aksatılmaması için alınan bir önlem olarak dikkat çekiyor.
SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT!
MSÜ'ye katılmak isteyen adayların, tercih sürecini titizlikle takip etmesi gerekiyor. 18 Nisan 2025 saat 23:59 itibarıyla tercihler sona erecek ve bu tarihten sonra herhangi bir ek süre tanınmayacak. 2'nci seçim aşamalarına katılabilmek için adayların tercihlerini eksiksiz ve zamanında yapmaları büyük önem taşıyor.