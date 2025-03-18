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MSÜ sonuç ekranı açıldı mı? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan adaylar sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz ayın son haftasında ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın değerlendirme süreci devam ediyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve ÖSYM’nin resmi sonuç sayfasının erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki 2025 MSÜ sınav sonuçları ne zaman duyurulacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 06:14 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:15
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MSÜ sonuç ekranı açıldı mı? 2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM takvimine göre 2025-MSÜ sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte MSÜ sınav sonuçlarına dair tüm detaylar…

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MSÜ 2025 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025 MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sonuçlar, belirtilen tarihte açıklandığında adaylar sisteme giriş yaparak puanlarını görüntüleyebilecek.

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MSÜ Sonuçları Nereden Sorgulanacak?

ÖSYM'nin belirlediği sisteme göre adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Sonuç belgesi basılı olarak adaylara gönderilmeyecek. ÖSYM'nin internet sitesinde ilan edilen sonuçlar, resmi tebligat niteliği taşıyacak.

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Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi Nedir?

ÖSYM, sınav sonuçlarının doğruluğunu teyit etmek amacıyla "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi"ni devreye soktu. Adayların sonuç belgelerinin alt kısmında, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir Sonuç Belgesi Kontrol Kodu yer alacak. Adaylar, bu kodu kullanarak sınav sonuçlarının doğrulamasını yapabilecek. Kontrol işlemi için https://sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasına giriş yapılması yeterli olacak.

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MSÜ 2025 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, aldıkları puanlara göre tercih sürecine adım atacak. Tercih tarihleri ve MSÜ yerleştirme sürecine ilişkin detaylar ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacak.

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