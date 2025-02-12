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MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci tamamlandı ve sınav tarihi yaklaşıyor. Binlerce aday, sınava girecekleri yerleri öğrenmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte MSÜ sınav tarihi ve giriş belgelerine dair güncel bilgiler…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:21
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MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlandı. 30 Ocak'ta gerçekleşen geç başvuru işlemiyle birlikte başvuru ekranı tamamen kapatıldı. Şimdi ise adaylar, sınava girecekleri yerleri öğrenmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruları bekliyor. Peki, 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte ÖSYM takvimi ve güncel bilgiler…

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MSÜ 2025 Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM takvimine göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde binlerce adayın katılacağı sınav, sabah saatlerinde başlayacak ve belirlenen merkezlerde uygulanacak.

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MSÜ Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Açıklanacak?

Sınava girecek adaylar için Sınav Giriş Belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, genellikle sınavdan bir hafta önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Buna göre, MSÜ sınav giriş yerlerinin Şubat ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor. Adaylar, belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile alabilecekler.

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Sınav Giriş Belgesi Hakkında Önemli Uyarılar

Belgeyi Yanınızda Bulundurmalısınız: Sınava Giriş Belgesi olmadan sınav binasına giriş yapılamayacaktır. Adayların belgelerini renkli veya siyah-beyaz çıktı olarak yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraf Zorunluluğu: Belge üzerinde adayın görünür bir fotoğrafının bulunması şarttır. Fotoğrafı eksik ya da silik olan belgelerle sınava giriş mümkün olmayacaktır.

Belgede Değişiklik Yapılamaz: ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında, belgenin ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, işaret veya resim bulunması halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Adres Bilgisi Kontrolü: Adayların, sınav günü yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için sınava girecekleri binayı önceden ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

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Başvuru Ücretini Yatırmayanlar Dikkat!

Başvurusunu tamamlamış ancak sınav ücretini zamanında yatırmamış adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenmeyecek. Bu durumda olan adaylar, sınava katılamayacakları için herhangi bir hak talep edemeyecekler.

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