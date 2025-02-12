MSÜ sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır?

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Sınav Giriş Belgesi Hakkında Önemli Uyarılar

Belgeyi Yanınızda Bulundurmalısınız: Sınava Giriş Belgesi olmadan sınav binasına giriş yapılamayacaktır. Adayların belgelerini renkli veya siyah-beyaz çıktı olarak yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Fotoğraf Zorunluluğu: Belge üzerinde adayın görünür bir fotoğrafının bulunması şarttır. Fotoğrafı eksik ya da silik olan belgelerle sınava giriş mümkün olmayacaktır.

Belgede Değişiklik Yapılamaz: ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında, belgenin ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, işaret veya resim bulunması halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

Adres Bilgisi Kontrolü: Adayların, sınav günü yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için sınava girecekleri binayı önceden ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.