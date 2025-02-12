Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Ramazan ayının manevi zirvesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi , İslam dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Duaların kabul olacağına inanılan bu kutlu gece, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı anı temsil etmesiyle Müslümanlar için apayrı bir anlam taşıyor. Peki, 2025 yılında Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor? Bu mübarek gecenin önemi nedir?

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Kadir Gecesi 2025 Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine tekabül eden bu mübarek gece, milyonlarca Müslüman tarafından ibadet ve dualarla geçirilecek.

Kur'an'ın Nüzulü: Kadir Gecesi'nin En Büyük Fazileti

Kadir Gecesi, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Cebrail (a.s) aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) vahiy olarak indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Kur'an'ın nüzulü, insanlık tarihinin en önemli olaylarından biridir ve Kadir Gecesi, bu tarihi anın gerçekleştiği zaman dilimi olarak kendisini eşsiz kılar.