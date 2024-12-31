1 Ocak bankalar açık mı: Yılbaşında bankalar çalışıyor mu? EFT-FAST-Havale yapılır mı?

Yılın son günü olan 31 Aralık, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil ya da yarım gün olarak kabul edilmemiştir. Bu nedenle bankalar, normal mesai saatleriyle tam gün hizmet vermektedir.

1 Ocak'ta Bankalar Çalışıyor mu? EFT-FAST-Havale yapılır mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil statüsündedir. Bu nedenle tüm bankalar kapalı olacaktır. Ancak, dijital bankacılık hizmetleri ve ATM'ler aracılığıyla temel işlemlerinizi gerçekleştirmeniz mümkün.

Yılbaşında Bankalar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

1 Ocak'ta banka şubeleri kapalı olsa da mobil ve internet bankacılığı üzerinden havale, fatura ödeme, yatırım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim sağlayabilirsiniz. Para çekme ve yatırma gibi temel işlemler için ATM'leri kullanabilirsiniz.

Yılbaşında Bankalar Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Elektronik Fon Transferi (EFT) yapmak isteyenler için önemli bir hatırlatma! 1 Ocak resmi tatil olduğu için EFT işlemleri aynı gün içerisinde gerçekleşmez. Bu işlemler, 2 Ocak tarihinden itibaren işlem sırasına alınır. Ancak, havale gibi banka içi transfer işlemleri tüm dijital kanallar üzerinden sorunsuz bir şekilde yapılabilir.