2025 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor, saat kaça kadar satılıyor?

2025 Milli Piyangoda büyük ödül 600 milyon TL! Bu yıl dağıtılacak ikramiye tutarı ise 3.499.050.000 TL olacak. Yılbaşı çekilişi ise 31 Aralık Salı (bugün) saat 18.30 da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 23:30'da yapılacak. 2025 yılbaşı büyük ikramiyeye saatler hala henüz Milli Piyango bileti almayan vatandaşlar ise bilet satışlarının ne zaman biteceğini merak ediyor.

Milli Piyango Bileti (DHA)

Milli Piyango resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bilet satışları 31 Aralık 2024 tarihinde tamamlanacak. Yılbaşı biletleri saat 18:00'e kadar satışta olacak. Hem online platformlar hem de fiziki bayiler aracılığıyla bilet satın almak mümkün.

Milli Piyango Bileti (DHA)

Piyango bileti nereden alınır? Sorgulama nasıl yapılır?

Yılbaşı biletlerini online platformdan, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından, gezici ya da fiziki bayilerden temin edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango biletlerinizi dijital bilet olarak da satın alabilirsiniz. Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com adresi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.