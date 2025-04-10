Benzin fiyatlarında peş peşe indirim! 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki değişim, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'de benzin fiyatlarına da yansıdı.
Benzine bu gece 2 lira 24 kuruşluk bir indirim gelmişti. Şimdi ise gözler yeni bir indirime çevrildi. Benzinin litre fiyatında 1 lira 36 kuruşluk ek bir indirimin daha bekleniyor. Peş peşe gelen indirimlerle birlikte iki günde benzinde toplam 3 lira 60 kuruşluk düşüş yaşanmış olacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları…