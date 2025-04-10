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Benzin fiyatlarında peş peşe indirim! 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol, son 4 yılın en düşük seviyesini gördü! Brent petrolde yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Otogaz ve motorindeki indirimlerin ardından, 9 Nisan'da benzine 2 lira 24 kuruşluk bir indirim gelmişti. Bu gece benzin fiyatlarında yeni bir düşüş daha bekleniyor. Peki benzine ne kadar indirim geliyor? İşte 10 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:32
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Benzin fiyatlarında peş peşe indirim! 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki değişim, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'de benzin fiyatlarına da yansıdı.

Benzin fiyatlarında peş peşe indirim (A Haber Foto Arşiv)Benzin fiyatlarında peş peşe indirim (A Haber Foto Arşiv)

Benzine Ne Kadar İndirim Geliyor?

Benzine bu gece 2 lira 24 kuruşluk bir indirim gelmişti. Şimdi ise gözler yeni bir indirime çevrildi. Benzinin litre fiyatında 1 lira 36 kuruşluk ek bir indirimin daha bekleniyor. Peş peşe gelen indirimlerle birlikte iki günde benzinde toplam 3 lira 60 kuruşluk düşüş yaşanmış olacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarında peş peşe indirim (A Haber Foto Arşiv)Benzin fiyatlarında peş peşe indirim (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Akaryakıt Fiyatları (10 Nisan 2025)

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz

ISTANBUL (AVRUPA) 44.65 TL/LT 44.31 TL/LT 27.39 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU) 44.50 TL/LT 44.19 TL/LT 26.79 TL/LT

ANKARA 45.22 TL/LT 45.06 TL/LT 27.29 TL/LT

İZMİR 45.53 TL/L 45.37 TL/L 45.37 TL/

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