Benzin fiyatlarında peş peşe indirim! 10 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatlarında peş peşe indirim (A Haber Foto Arşiv)

Benzine Ne Kadar İndirim Geliyor?

Benzine bu gece 2 lira 24 kuruşluk bir indirim gelmişti. Şimdi ise gözler yeni bir indirime çevrildi. Benzinin litre fiyatında 1 lira 36 kuruşluk ek bir indirimin daha bekleniyor. Peş peşe gelen indirimlerle birlikte iki günde benzinde toplam 3 lira 60 kuruşluk düşüş yaşanmış olacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları…