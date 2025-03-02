DGS başvuruları ne zaman, hangi ay başlayacak? 2025 ÖSYM DGS takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar sınav tarihlerini, başvuru sürecini ve sonuç açıklama gününü merakla bekliyor. ÖSYM'nin açıkladığı 2025 sınav takvimine göre DGS'ye dair tüm detaylar netleşti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Takvime göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde düzenlenecek olup adaylar belirlenen illerde sınava katılabilecek.

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DGS 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

DGS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci de belli oldu. ÖSYM takvimine göre 21 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında başvurular alınacak. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Belirtilen süre içinde başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru hakkı da tanınacak.

DGS Sınav Giriş Belgeleri ve Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

DGS'ye katılacak adayların sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak. Sınav merkezleri ve adayların sınava girecekleri salon bilgileri de bu belgede yer alacak. Sınavdan birkaç hafta önce açıklanması beklenen giriş belgelerine ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek.