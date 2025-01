Marmara’da korkutan deprem! Az önce Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da deprem mi oldu? AFAD son dakika

A Haber foto arşiv

Deprem Anında Güvenliğinizi Nasıl Sağlarsınız? İşte Bilmeniz Gerekenler

Depremler, her an meydana gelebilen doğal afetlerdir ve can ve mal kayıplarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de sarsıntı sırasında ne yapmanız gerektiğini bilmemektir. Deprem anında doğru hareket edebilmek, hayatta kalma şansınızı artırır. İşte, deprem sırasında almanız gereken önlemler ve yapmanız gerekenler...

Bina İçindeyseniz: Panikten Kaçının ve Kendinizi Koruyun

Deprem anında yapılacak en önemli şey, panik yapmamaktır. Hızla hareket etmek yerine, sarsıntının durmasını beklemek çok daha güvenlidir. Bina içinde iseniz, sabitlenmemiş dolap, raf veya pencere gibi eşyalardan uzak durun. Güvenli bir alan bulmak için, sağlam bir masanın altına girin veya dolgun ve hacimli bir eşya yanına çömelin.

Başınızı korumak için, iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) kullanarak güvenliğinizi sağlayın. Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalın. Ayrıca, camlardan, pencere kenarlarından, dış duvarlardan ve düşebilecek aydınlatmalardan uzak durmaya özen gösterin.

Eğer yataktaysanız, yerinizden kalkmayın ve başınızı koruyarak yatakta kalmaya devam edin. Yakınlarda güvenli bir alan varsa, o tarafa geçin, ancak yatağınızdan kalkmak daha fazla tehlike yaratabilir.