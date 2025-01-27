Marmara’da korkutan deprem! Az önce Bursa, Kocaeli ve İstanbul’da deprem mi oldu? AFAD son dakika

AFAD alınan son bilgilere göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bugün saat 13:43'te gerçekleşen sarsıntının, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. İşte yaşanan depreme ilişkin tüm son dakika detayları...
Deprem Saat 13:43'te Meydana Geldi
Sarsıntı, bugün saat 13:43'te, Türkiye saatiyle hissedildi. 40.19444 kuzey enlemi ve 28.95056 doğu boylamı koordinatlarında gerçekleşen depremin çevre il ve ilçelerde de hissedildiği bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bursa Valiliği, öğle saatlerinde yaşanan deprem ile ilgili şehirde bir olumsuz durum olmadığını açıkladı.
Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullanıldı: "İlimizde merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir"
Öte yandan depremin ardından sokağa çıkan vatandaşların cep telefonlarına sarılıp yakınlarını araması ise dikkat çekti.
Bursa'da Son Dakika Deprem
#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan Deprem Açıklamaları: "Marmara'da Güney Kolundaki Aktivite Artıyor"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında Türkiye'nin deprem riski ve son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, özellikle Marmara bölgesindeki aktif fay hatları ve son zamanlardaki sismik hareketliliğe dikkat çekti.
Marmara'daki Deprem Riskinin Artışı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye'nin aktif bir deprem bölgesinde bulunduğunu belirterek, son yaşanan depremin büyüklüğünün yıkıcı olmadığını ancak çok hissedildiğini ifade etti. Ersoy, "Bu büyüklükteki bir deprem yıkıcı olmayabilir ama çok hissedilir. Şu anda 30 tane 4 büyüklüğünde deprem olmuş gibi bir sarsıntı hissedilmiştir" dedi.
Güney Kolundaki Sismik Aktiviteye Dikkat Çekti
Ersoy, yıllardır kuzey kolu ile gündemde olan Kuzey Anadolu Fayı'ndan ziyade son aylarda Marmara'nın güney kolunda artan sismik aktivitenin daha fazla dikkat çekmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Gemlik Körfezi ve Bursa çevresinde son zamanlarda görülen büyük hareketlilik, bu bölgenin de potansiyel bir risk taşıdığına işaret ediyor. Ersoy, bu durumu "Son aylarda Gemlik Körfezi ve Bursa çevresi gibi bölgelerde çok ciddi aktivite var. Bu da o bölgelerdeki sismik boşluğun bir işareti" şeklinde değerlendirdi.
Bursa Fayının Deprem Potansiyeli
Prof. Dr. Ersoy, geçtiğimiz hafta Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu bölgedeki deprem risklerini anlatmıştı. Ersoy, Bursa fay hattı çevresinde son 100 yıl içinde meydana gelen önemli depremlere dikkat çekerek, bu bölgenin de büyük depremler üretebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Ersoy, "Bursa fayında 6'dan büyük, hatta 7 büyüklüğüne kadar ulaşabilen depremler meydana gelebilir. Bu da uyarıcı bir deprem olarak kabul edilebilir" dedi.
DAHA BÜYÜĞÜNÜ TETİKLER Mİ?
Ersoy, "Büyük depremleri önceden bilen bir teknoloji de yok bilim grubu da yok. Dolayısıyla onu kastetmiyorum ama potansiyel olarak bu bölgenin gelecekte daha büyük deprem oluşturabileceğini küçük depremlerin de bunların habercisi olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Peşinden büyük bir deprem gelmeyebilir ama potansiyel olarak gelecektir.
Marmara Denizi'nin içinden İstanbul'a 15 ile 20 km uzaklıkta geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu elbette deprem beklediğimiz asıl yerlerden bir tanesi. Ama Marmara'da o kadar fazla fay zonu var ki ve bunların kapasitesi de yüksek. Bursa önemli deprem bölgelerinden bir tanesi. Yapı stoklarının iyileştirilmesine çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.
Deprem Anında Güvenliğinizi Nasıl Sağlarsınız? İşte Bilmeniz Gerekenler
Depremler, her an meydana gelebilen doğal afetlerdir ve can ve mal kayıplarının artmasının en önemli sebeplerinden biri de sarsıntı sırasında ne yapmanız gerektiğini bilmemektir. Deprem anında doğru hareket edebilmek, hayatta kalma şansınızı artırır. İşte, deprem sırasında almanız gereken önlemler ve yapmanız gerekenler...
Bina İçindeyseniz: Panikten Kaçının ve Kendinizi Koruyun
Deprem anında yapılacak en önemli şey, panik yapmamaktır. Hızla hareket etmek yerine, sarsıntının durmasını beklemek çok daha güvenlidir. Bina içinde iseniz, sabitlenmemiş dolap, raf veya pencere gibi eşyalardan uzak durun. Güvenli bir alan bulmak için, sağlam bir masanın altına girin veya dolgun ve hacimli bir eşya yanına çömelin.
Başınızı korumak için, iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb.) kullanarak güvenliğinizi sağlayın. Sarsıntı bitene kadar bu pozisyonda kalın. Ayrıca, camlardan, pencere kenarlarından, dış duvarlardan ve düşebilecek aydınlatmalardan uzak durmaya özen gösterin.
Eğer yataktaysanız, yerinizden kalkmayın ve başınızı koruyarak yatakta kalmaya devam edin. Yakınlarda güvenli bir alan varsa, o tarafa geçin, ancak yatağınızdan kalkmak daha fazla tehlike yaratabilir.
Merdivenlere Koşmayın ve Asansör Kullanmayın
Deprem sırasında merdivenlere veya çıkışlara doğru koşmak, büyük risk taşır. Çoğu yaralanma, bina içinde hareket ederken ya da çıkmaya çalışırken oluşur. Asansör kullanmaktan da kaçının, çünkü asansörlerin elektrik kesilmesi durumunda kapanması veya halatlarının kopması gibi tehlikelerle karşılaşabilirsiniz.
Eğer deprem sırasında bina dışına çıkma gerekliliği yoksa, sarsıntı bitene kadar içeride kalın. Bina dışına çıkmak, ancak sarsıntı tamamlandıktan sonra güvenli olacaktır.
Acil Durumlar ve Yangınlar İçin Önlem Alın
Deprem sırasında elektrik, gaz ve su hatları zarar görebilir, bu yüzden bu tür kaynaklardan uzak durun. Eğer bir yangın durumu söz konusuysa, yangın alarmlarını ve söndürme sistemlerini devreye sokacak bir durum olabilir. Telefonu yalnızca acil durumlar için kullanın; kibrit, çakmak ve elektrik düğmeleriyle temas etmeyin.
Bina Dışındaysanız: Açık Alanda Güvenliğiniz İçin Adımlar
Eğer bina dışında iseniz, dışarıda kalmaya özen gösterin. Çevrenizdeki enerji hatlarından, binalardan, ağaçlardan, direklerden ve duvar diplerinden uzak durun. Açık alanda çömelmek, etraftan gelebilecek tehlikelere karşı daha hazırlıklı olmanıza yardımcı olabilir.
Deniz kıyısından uzak durun, çünkü tsunamiler veya büyük dalgalar depremin etkisiyle oluşabilir. Ayrıca, toprak kayması riski taşıyan bölgelerden de uzaklaşın.
Artçı Depremler: Dikkatli Olun
Ana depremden sonra artçı depremler meydana gelir. Bu depremler zamanla azalsa da, yine de hasarlı binalarda tehlike oluşturabilir. Artçı depremler sırasında da, ana depremde yapmanız gerekenleri yaparak kendinizi koruyun.
Güvenli Alanlar: Hazırlıklı Olmak Hayat Kurtarır
Deprem anında güvende olabilmek için önceden hazırlık yapmak önemlidir. Acil durum çantanızın hazır olması, güvenli bir toplanma alanı belirlemeniz ve çevredeki tehlikeleri göz önünde bulundurmanız, hayat kurtarabilir. Ayrıca, sarsıntı sonrası elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmayı unutmayın.