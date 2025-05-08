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Bakan Fidan Polonya'da AB Gayriresmi Dışişleri toplantısına katıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 08.05.2025 19:24
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Bakan Fidan Polonya’da AB Gayriresmi Dışişleri toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Varşova kentinde düzenlenen AB Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Bakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı (Gymnich) marjındaki oturuma katıldı.

FOTOĞRAF: X PAYLAŞIMIFOTOĞRAF: X PAYLAŞIMI

Bakan Fidan, toplantının ardından AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

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Bakan Fidan Polonya’da AB Gayriresmi Dışişleri toplantısına katıldı Bakan Fidan Polonya’da AB Gayriresmi Dışişleri toplantısına katıldı Bakan Fidan Polonya’da AB Gayriresmi Dışişleri toplantısına katıldı
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