Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar tarih verdi! "Suriye'ye doğal gaz vereceğiz"

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"TÜM DÜNYA SOMALİ'Yİ TERK ETTİĞİNDE BİZ ONLARA YARDIM ELİMİZİ UZATTIK"

Biz petrol ve doğal gaz aramacılığında 2016'dan sonra çok farklı bir süreç başlattık. Dedik ki biz kendi ekipmanımızla, kendi yetişmiş insan kaynağımızla yapacağız dedik. Biz bu işte Türkiye Petrolleri olarak, uluslararası standartlar neyi gerekiyorsa onu yapacağız diyerek uygulamaya başladık. Memleketimizde yaptığımız keşiflerin arkasında çok ciddi çalışmalar var. Bizler sondaj çalışmaları netice vermemişken Somali'de bir şey bulduk dememiz doğru olmaz. Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı. Hiç kimse yokken, tüm dünya Somali'yi terk ettiğinde biz onlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Somali'nin denizlerinde petrol ile ilgili bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.

"IRAK BİZİM DOĞAL GAZ ORTAĞIMIZ"

Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda iş birliği yapabileceğimiz yaptığımız bir ortak. Enerji üzerinde 3 konuya bakıyoruz. Bir tanesi petrol üretimi. Bizim Irak'taki santrellere doğal gaz ihraç etmemiz. Elektrik konusunda da ciddi bir iş birliğimiz var. Bunu da artıracağız. Enerji bu ilişkilerin merkezinde. 19 aydır hat açık ve Bağdat ve Erbil arasında görüşme var. Türkiye Irak'ta petrol-gaz üretiminde daha fazla rol alacak

"SURİYE'YE 3 AYIN İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ"

Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde doğal gazı Kilis'ten vereceğiz. Bu doğal gaz Halep'teki santralde elektrik üretmek için kullanılacak. Buradan tedariği yapmış olacağız. Yılda 2 milyar metre küpe kadar gidebilecek bir ihracat söz konusu olacak.

14 FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞMALARA DEVAM

Gabar'da üretim 80 bin varili buldu. En üst seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha gidecek yolumuz var 90-100 bine ulaşacağını düşünüyoruz. Biz inanıyoruz ki Gabar bölgesi, Şırnak, 14 farklı bölge tespit ettik. Bu alanlarda da arama faaliyetleri yapıyoruz. Bütün bunlardan netice alabiliriz. 100 bin varilin de üzerine çıkar böyle olursa. Biz o bölgeyi terörden arındırdığımız için bu keşiftleri ve üretimleri yapabildik. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye ile birçok potansiyel hayata geçecek.

Karadeniz'deki üretim de gayet iyi gidiyor. 13-14 ay sonra 20 milyon metreküplere gelmeyi hedefliyoruz. Bunun için bir yüzer platformumuz var Çanakkale'de. Karadeniz'deki yeni keşif ile çalışmalarımız devam ediyor. 3 gemi üretimde çalışıyor, 1 gemimiz ise arama çalışmalarına devam ediyor.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

1,2 milyon hane, belli tüketimin üzerinde tükeyim yapan ve bizim destek dışı bıraktığımız grup. Abonelerimizin yüzde 3'ünü kapsıyor yani maaliyeti de ödeyen vatandaşların oranı. Biz devlet olarak ihtiyacı olan olmayan herkese destek veriyoruz. Sosyal adalet gereği Şubat ayından itibaren böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bundan istifade etmeli dedik. Şu an vatandaşımızın yüzde 50'sini devlet ediyor. Doğal gazda faturanın yüzde 70'ini neredeyse devlet karşılıyor. Doğal gazda da aynı sistemi uygulamak istediğimizi ifade ettim. Devlet olarak desteğe devam ediyoruz, edeceğiz de. Şu an bir zam planlaması yok. Zam da demiyoruz aslında desteğin azaltılması diyoruz. Sürdürülebilir bir desteği yapmaya devam edeceğiz.