Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar tarih verdi! "Suriye'ye doğal gaz vereceğiz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin enerjide merkez üssü olduğunu belirten Bayraktar, 'Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde doğal gazı Kilis'ten vereceğiz. Bu doğal gaz Halep'teki santralde elektrik üretmek için kullanılacak. Buradan tedariği yapmış olacağız. Yılda 2 milyar metre küpe kadar gidebilecek bir ihracat söz konusu olacak.' dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:
Dünyada çok önemli bir kırılma dönemindeyiz. Fiili çatışmalar, ticaret savaşları gibi. Dünyada yeni bir düzene doğru ilerliyoruz. Geçen hafta herkesi şoke eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Herkesin gözü arz güvenliğine çevrildi. Türkiye biliyorsunuz enerjide dışarıdan karşılıyor. Enerji diplomasisini biz enerji güvenliğimizin en önemli yeri olarak kullanıyoruz. Son zirvede 14 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye enerjide bir merkez ülke. Türkiye 3 şey ile merkez birinci olarak coğrafi konumu. 2. olarak Türkiye'nin iktisadi büyüklüğü. Üçüncüsü ise muazzam bir alt yapı yatırımı ile.
"TÜM DÜNYA SOMALİ'Yİ TERK ETTİĞİNDE BİZ ONLARA YARDIM ELİMİZİ UZATTIK"
Biz petrol ve doğal gaz aramacılığında 2016'dan sonra çok farklı bir süreç başlattık. Dedik ki biz kendi ekipmanımızla, kendi yetişmiş insan kaynağımızla yapacağız dedik. Biz bu işte Türkiye Petrolleri olarak, uluslararası standartlar neyi gerekiyorsa onu yapacağız diyerek uygulamaya başladık. Memleketimizde yaptığımız keşiflerin arkasında çok ciddi çalışmalar var. Bizler sondaj çalışmaları netice vermemişken Somali'de bir şey bulduk dememiz doğru olmaz. Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı. Hiç kimse yokken, tüm dünya Somali'yi terk ettiğinde biz onlara yardım elimizi uzattık, uzatmaya da devam ediyoruz. Somali'nin denizlerinde petrol ile ilgili bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz.
"IRAK BİZİM DOĞAL GAZ ORTAĞIMIZ"
Irak bizim en doğal ortağımız. Her alanda iş birliği yapabileceğimiz yaptığımız bir ortak. Enerji üzerinde 3 konuya bakıyoruz. Bir tanesi petrol üretimi. Bizim Irak'taki santrellere doğal gaz ihraç etmemiz. Elektrik konusunda da ciddi bir iş birliğimiz var. Bunu da artıracağız. Enerji bu ilişkilerin merkezinde. 19 aydır hat açık ve Bağdat ve Erbil arasında görüşme var. Türkiye Irak'ta petrol-gaz üretiminde daha fazla rol alacak
"SURİYE'YE 3 AYIN İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ"
Suriye'ye önümüzdeki 3 ay içinde doğal gazı Kilis'ten vereceğiz. Bu doğal gaz Halep'teki santralde elektrik üretmek için kullanılacak. Buradan tedariği yapmış olacağız. Yılda 2 milyar metre küpe kadar gidebilecek bir ihracat söz konusu olacak.
14 FARKLI BÖLGEDE ÇALIŞMALARA DEVAM
Gabar'da üretim 80 bin varili buldu. En üst seviyelere doğru yaklaşıyoruz. Biraz daha gidecek yolumuz var 90-100 bine ulaşacağını düşünüyoruz. Biz inanıyoruz ki Gabar bölgesi, Şırnak, 14 farklı bölge tespit ettik. Bu alanlarda da arama faaliyetleri yapıyoruz. Bütün bunlardan netice alabiliriz. 100 bin varilin de üzerine çıkar böyle olursa. Biz o bölgeyi terörden arındırdığımız için bu keşiftleri ve üretimleri yapabildik. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye ile birçok potansiyel hayata geçecek.
Karadeniz'deki üretim de gayet iyi gidiyor. 13-14 ay sonra 20 milyon metreküplere gelmeyi hedefliyoruz. Bunun için bir yüzer platformumuz var Çanakkale'de. Karadeniz'deki yeni keşif ile çalışmalarımız devam ediyor. 3 gemi üretimde çalışıyor, 1 gemimiz ise arama çalışmalarına devam ediyor.
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?
1,2 milyon hane, belli tüketimin üzerinde tükeyim yapan ve bizim destek dışı bıraktığımız grup. Abonelerimizin yüzde 3'ünü kapsıyor yani maaliyeti de ödeyen vatandaşların oranı. Biz devlet olarak ihtiyacı olan olmayan herkese destek veriyoruz. Sosyal adalet gereği Şubat ayından itibaren böyle bir uygulama yaptık. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar bundan istifade etmeli dedik. Şu an vatandaşımızın yüzde 50'sini devlet ediyor. Doğal gazda faturanın yüzde 70'ini neredeyse devlet karşılıyor. Doğal gazda da aynı sistemi uygulamak istediğimizi ifade ettim. Devlet olarak desteğe devam ediyoruz, edeceğiz de. Şu an bir zam planlaması yok. Zam da demiyoruz aslında desteğin azaltılması diyoruz. Sürdürülebilir bir desteği yapmaya devam edeceğiz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Resimde ilk gördüğün nedir? Güvensizliğini ortaya koyuyor
- Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!
- Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚
- Mali Müşavirlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 SMMM sınav takvimi
- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi
- 8 Mayıs Maç Takvimi | Hangi maç saat kaçta, nerede yayınlanacak?
- Adeta para mıknatısı gibiler! İşte astrologlara göre en şanslı 3 burç kim
- Tarım ve Orman Bakanlığı 8500 personel alımı ne zaman? 8500 personel alımı şartları neler? Mühendis, Orman yangın işçisi...
- Türkiye'nin incisi: Yazın bile sakin kalabilen o efsane plaj sizi çağırıyor
- Justin Timberlake İstanbul konseri 2025 tarihi | Justin Timberlake Türkiye konser biletleri satışa çıktı mı?
- Mali müşavirlere yeşil pasaport mu verilecek? Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! Yeşil pasaport nedir?
- SGK erken emeklilik şartları sil baştan değişti! İşte 47-48-49-50-51 yaşa avantajlı liste