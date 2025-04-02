LGS başvuru takvimi 2025 | Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman başlayıp, bitecek?

Başlangıçta 11 Nisan 2025 olarak belirlenen LGS başvuru tarihi, yapılan düzenlemeyle 16 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. MEB, 2-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan idari izin nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla başvuru süresini yeniden düzenledi. Ayrıca okul müdürlüklerinin öğrenci başvurularını onaylama süresi de 14 Nisan'dan 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.