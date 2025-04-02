2025 YKS hangi tarihte uygulanacak? TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

Milyonlarca adayın üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek için ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) hazırlık süreci hız kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihleri, giriş belgeleri ve sonuç açıklama takvimine çevrildi.
2025 YKS Ne Zaman Yapılacak?
Bu yıl YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te uygulanacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.
YKS Oturumları ve Soru Dağılımı
Her üç oturumda da adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Oturum süreleri ise şöyle olacak:
TYT: 165 dakika
AYT: 180 dakika
YDT: 120 dakika
Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?
Adayların sınav günü yanında bulundurması gereken YKS sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık on gün önce erişime açılacak. Haziran ayının ikinci haftasının sonu veya üçüncü haftasının başında sınav yerlerinin ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Üniversite sınavına giren adaylar, sonuçlarını 22 Temmuz 2025 tarihinde öğrenebilecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi web sitesi osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanıyor?
Üniversiteye girişte ek puan avantajı sağlayan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), adayların lise diploma notuna göre belirleniyor. OBP hesaplama yöntemi şu şekilde:
Lise diploma notu 100 üzerinden değerlendirilir.
Diploma notu 5 ile çarpılarak OBP'ye dönüştürülür.
OBP en düşük 250, en yüksek 500 olacak şekilde hesaplanır.
Örneğin; diploma notu 50 olan bir adayın OBP'si 250, diploma notu 100 olan bir adayın OBP'si 500 olarak belirlenir. OBP, Türkiye geneli dikkate alınarak hesaplanır ve okul bazında farklılık göstermez.