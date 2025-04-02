2025 YKS hangi tarihte uygulanacak? TYT, AYT ve YDT sınavları ne zaman yapılacak?

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2025 YKS Ne Zaman Yapılacak?

Bu yıl YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15'te uygulanacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45'te yapılacak.