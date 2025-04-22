Kurban Kesim bedeli 2025 | Diyanet yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Erbaş, yurt içi kurban bedelinin 13 bin 500 lira, yurt dışı bedelinin ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kurban İbadeti Ne Anlama Geliyor?
Kurban, kelime olarak "yaklaşmak" demektir. Bu ibadet müminin Rabbine teslimiyetini, sadakatini ve şükrünü ortaya koyduğu manevi bir yakınlaşma vesilesidir.
Kurbanı Kimler Kesmelidir?
Kurban ibadeti, İslami ölçülere göre mali açıdan zengin sayılan, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış her mukim Müslüman'a vaciptir. Zenginliğin ölçüsü ise kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından arta kalan 80.18 gram altın veya bu değerde mala sahip olmasıdır.
Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?
Kurban edilecek hayvanlar, İslam'ın belirlediği yaş ve sağlık şartlarını taşımalıdır. Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kesilebilirken, sığır, manda ve deve yedi kişiyi geçmemek kaydıyla ortaklaşa kurban edilebilir.
Yaş şartları ise şöyledir:
Koyun ve keçi: 1 yaşını doldurmuş olmalı.
Sığır ve manda: En az 2 yaşında olmalı.
Deve: En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.
Ancak istisna olarak, altı ayını doldurmuş bir koyun bir yaşındakiler kadar gösterişli ve sağlıklıysa kurban edilebilir.
Vekaletle Kurban Kesimi
2025 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı, vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 13.500 TL, yurt dışında ise 5.450 TL olarak belirledi. Bu uygulama, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen ancak kendisi doğrudan kesim yapamayacak durumda olan Müslümanlar için büyük kolaylık sağlıyor.
Adak Kurbanı Nedir?
Adak kurbanı, kişinin bir dileği veya niyeti gerçekleştiğinde Allah'a şükür niyetiyle kesilmek üzere adadığı kurbandır. Eğer bu adak bir şarta bağlıysa, o şart gerçekleştiği anda kurban kesilmesi vacip hale gelir. Ancak adak kurbanının etinden adak sahibi, onun anne-babası, çocukları ve torunları yiyemez.
Akîka Kurbanı Nedir?
Akîka kurbanı, çocuğun doğumuna şükür amacıyla kesilen kurbandır. Müstehaptır; yani yapılması tavsiye edilir. Bu kurbanın doğumun yedinci günü kesilmesi daha faziletli kabul edilir. Akîka kurbanının etinden herkes faydalanabilir, herhangi bir sınırlama yoktur.
Şükür Kurbanı Nedir?
Bir nimete ulaşmanın ardından ya da temettü veya kıran haccı gibi belirli ibadetlerin ardından kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Bu kurban da diğerleri gibi bir minnettarlık ve teslimiyet ifadesidir. Sahibi bu kurbanın etinden yiyebilir.