Kurban Kesim bedeli 2025 | Diyanet yurt içi/yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Erbaş, yurt içi kurban bedelinin 13 bin 500 lira, yurt dışı bedelinin ise 5 bin 450 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban, kelime olarak "yaklaşmak" demektir. Bu ibadet müminin Rabbine teslimiyetini, sadakatini ve şükrünü ortaya koyduğu manevi bir yakınlaşma vesilesidir.

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Kurbanı Kimler Kesmelidir?

Kurban ibadeti, İslami ölçülere göre mali açıdan zengin sayılan, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına ulaşmış her mukim Müslüman'a vaciptir. Zenginliğin ölçüsü ise kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından arta kalan 80.18 gram altın veya bu değerde mala sahip olmasıdır.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?

Kurban edilecek hayvanlar, İslam'ın belirlediği yaş ve sağlık şartlarını taşımalıdır. Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kesilebilirken, sığır, manda ve deve yedi kişiyi geçmemek kaydıyla ortaklaşa kurban edilebilir.