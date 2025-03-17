Haberler Liste Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

2025 yılı Kurban Bayramı tatili hem dini görevlerini yerine getirmek isteyen hem de tatilin tadını çıkarmak isteyenler için büyük bir merak konusu. Hafta sonu tatilleriyle birleşen bayram tatili vatandaşlara dinlenme fırsatı sunacak. Peki 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte başlayacak ve tatil ne zaman sona erecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.03.2025 10:35
ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 2025 Dini Günler Takvimi ve Ramazan ayı ile birlikte büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Bayram tarihi her sene 10-11 gün daha erken bir tarihe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalarla belirlenen bu önemli gün 2025'te de merakla bekleniyor. İşte Kurban Bayramı tarihi...

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

2025 Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı ve Kurban Bayramı tarihleri de netleşti. 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

2025 Kurban Bayramı Takvimi

Arife Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe denk gelmesi tatil süresinin 9 güne uzayacağı beklentisini doğurmuş olsa da bu yıl için böyle bir durum söz konusu değil. Tatilin uzunluğu resmi tatil günlerine ve hafta sonlarıyla birleşen sürelere bağlı olarak şekillenecek.

SON DAKİKA