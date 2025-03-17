Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 2025 Dini Günler Takvimi ve Ramazan ayı ile birlikte büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Bayram tarihi her sene 10-11 gün daha erken bir tarihe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalarla belirlenen bu önemli gün 2025'te de merakla bekleniyor. İşte Kurban Bayramı tarihi...
2025 Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı ve Kurban Bayramı tarihleri de netleşti. 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
2025 Kurban Bayramı Takvimi
Arife Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe denk gelmesi tatil süresinin 9 güne uzayacağı beklentisini doğurmuş olsa da bu yıl için böyle bir durum söz konusu değil. Tatilin uzunluğu resmi tatil günlerine ve hafta sonlarıyla birleşen sürelere bağlı olarak şekillenecek.