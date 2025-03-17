Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı 2025 Dini Günler Takvimi ve Ramazan ayı ile birlikte büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Her yıl olduğu gibi Hicri Takvim ile Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle Bayram tarihi her sene 10-11 gün daha erken bir tarihe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalarla belirlenen bu önemli gün 2025'te de merakla bekleniyor. İşte Kurban Bayramı tarihi...