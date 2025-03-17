AÖL 2. Dönem sınav giriş belgesi alma ekranı MEB | 2025 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?

AÖL öğrencilerinin merakla beklediği 2025 yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı tarihleri açıklandı. Sınavlar, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Sınavların saatleri ise şu şekilde belirlenmiş:
Birinci Oturum: 22 Mart 2025, Cumartesi, saat 10.00
İkinci Oturum: 22 Mart 2025, Cumartesi, saat 14.00
Üçüncü Oturum: 23 Mart 2025, Pazar, saat 10.00
Sınavlar, her bir ders için ayrı bir test şeklinde yapılacak olup, her oturumda 100 dakika süre verilecek.
Sınav Giriş Belgesi Erişime Açıldı
Öğrencilerin sınav yerlerini öğrenebilmesi için gerekli olan AÖL sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Mart 2025 itibariyle erişime açıldı. AÖL sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, belgenin yer aldığı sistem üzerinden kolayca işlem yapabilecek.
AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav öncesinde, öğrencilerin sınav giriş belgelerini alması gerekiyor. Sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarihten itibaren alınabilecek. 2025 AÖL sınav giriş belgesi, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL sınav giriş belgesini almak için bu bağlantıya tıklayarak işlemlerini tamamlayabilirler. Belge, fotoğraflı olarak online ortamda temin edilebilecektir.
Sınav Süresi ve Değerlendirme
Açık Öğretim Lisesi sınavları, her bir ders için 10 sorudan oluşacak şekilde yapılacak ve her soru çoktan seçmeli 4 şıklı olacaktır. AÖL sınavları, 3 oturum halinde gerçekleştirilecek ve her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecektir.
Sınav puanı, doğru cevap sayısına göre hesaplanacak olup, yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme, şu formüle göre yapılacaktır:
Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100
Yine, sınav değerlendirmesi sırasında Merkez Sınav Kurulu tarafından iptal edilen soru/sorular geçerli sayılmayacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacaktır.