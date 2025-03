AÖL 2. Dönem sınav giriş belgesi alma ekranı MEB | 2025 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?

A Haber Foto Arşiv

Sınav Süresi ve Değerlendirme

Açık Öğretim Lisesi sınavları, her bir ders için 10 sorudan oluşacak şekilde yapılacak ve her soru çoktan seçmeli 4 şıklı olacaktır. AÖL sınavları, 3 oturum halinde gerçekleştirilecek ve her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecektir.

Sınav puanı, doğru cevap sayısına göre hesaplanacak olup, yanlış cevaplar puan hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme, şu formüle göre yapılacaktır:

Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100

Yine, sınav değerlendirmesi sırasında Merkez Sınav Kurulu tarafından iptal edilen soru/sorular geçerli sayılmayacak ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanacaktır.