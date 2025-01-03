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2025 Ocak zammı ile profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu?

Memur ve emeklilere yönelik 2025 yılı maaş zam oranları açıklandı. 2025 yılı Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte kamu çalışanlarının maaşlarında belirgin bir artış yaşandı. Araştırma görevlisi ve profesör maaşlarına yapılan zamlar, akademik camiasında merakla bekleniyordu. Peki, araştırma görevlisi ve profesör maaşları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:39
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2025 Ocak zammı ile profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu?

2025 yılının ilk ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamalarına göre, 2024 yılı Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oranlar ışığında memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Emekliler için zam oranı ise yüzde 15,75 oldu. Kamu kurumlarında görev yapan araştırma görevlileri ve profesörlerin maaşları, yapılan yüzde 11,54'lük zamla birlikte yeniden düzenlendi.

Profesör Maaşları (A Haber)Profesör Maaşları (A Haber)

2025 Zamlı Akademisyen Maaşları Ne Kadar Oldu?

2024 Temmuz-Aralık döneminde kaydedilen enflasyon oranlarına göre 2025 yılı itibarıyla akademisyen maaşlarında şu düzenlemeler yapıldı:

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 86.378
Zamlı maaş: 96.374,00

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 57.243
Zamlı maaş: 63.877,0

Memur Emeklileri

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 50.482,90
% 11.54 zamlı: 56.308,63

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