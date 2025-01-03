2025 Ocak zammı ile profesör ve araştırma görevlisi maaşları ne kadar oldu?

2025 yılının ilk ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamalarına göre, 2024 yılı Aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 olarak kaydedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oranlar ışığında memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Emekliler için zam oranı ise yüzde 15,75 oldu. Kamu kurumlarında görev yapan araştırma görevlileri ve profesörlerin maaşları, yapılan yüzde 11,54'lük zamla birlikte yeniden düzenlendi.