Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Ferdi Tayfur’a ne oldu: Sağlık durumu nasıl?

Arabesk müziğin 'Baba' lakabıyla tanınan usta sanatçı, Marmaris'in sakin Adaköy Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Durumu fark eden evdeki çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılan 79 yaşındaki sanatçı, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Marmaris'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Ferdi Tayfur, aynı zamanda şeker hastasıydı.

Ferdi Tayfur Hastaneye Kaldırıldı

Böbrek Nakli Olmuştu

Ferdi Tayfur, geçmişte yüz felci geçirerek fizik tedavi gördü. Yıllar önce böbrek rahatsızlıklarıyla karşı karşıya kalan usta sanatçı, haftada bir diyaliz makinesine bağlanıyor. 2020 yılında böbrek nakli ameliyatı geçiren Tayfur'a böbreği 50 yaşındaki oğlu Timur vermişti.

Sanatçının durumuyla ilgili bilgi almak için Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye ziyarette bulundu. Usta sanatçıya, ilk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.