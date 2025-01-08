Kerimcan Durmaz neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla adliyede ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bir diğer şüpheliyle birlikte hakim karşısına çıkacak olan Durmaz'ın durumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, savunmasında iddiaları reddetmesi dikkat çekti. İşte Kerimcan Durmaz ile ilgili son gelişmeler...
KERİMCAN DURMAZ TUTUKLANDI
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Durmaz, savcılıkta bir saat süren ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, Durmaz'ın tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderilmesini hükmetti.
YASA DIŞI BAHİS REKLAMI İDDİASI
Kerimcan Durmaz'ın tutuklanmasına yol açan iddialar, yasa dışı bahis reklamlarıyla bağlantılı bir operasyonda gündeme geldi. Durmaz, ifadesinde yalnızca DJ performansı sergilemek için sahne aldığını, mekânda arkasında dönen bahis içerikli reklamlardan haberdar olmadığını ileri sürdü. Ancak yapılan incelemelerde, Durmaz'ın bu reklamlarla dolaylı bir bağlantısı olabileceği iddiası savcılık tarafından değerlendirildi.
SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI
Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar Durmaz'ı savunurken, kimileri ise yasa dışı faaliyetlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savundu. Kerimcan Durmaz'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıklarken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.
Kerimcan Durmaz Kimdir?
Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek makyörlük yapmaya başladı.
2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İstanbul'a dönüşünün ardından DJ olarak kariyerine devam etti. Durmaz, 2016-2017 yılları arasında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı.
Tepkilerin Odağında
Kerimcan Durmaz, kariyeri boyunca çeşitli tartışmalarla gündeme geldi. Uçak yolculuğu sırasında yaptığı müstehcen bir paylaşım kamuoyunda büyük tepki topladı. COVID-19 sürecinde ise 65 yaş üstü vatandaşları hedef aldığı sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla hakkında dava açıldı.
Kozmetik Markası ve Müzik Kariyeri
Son dönemde kendi adını taşıyan bir kozmetik markası kuran Durmaz, 2020 yılında Peşimde adlı ilk single'ını yayınlayarak müzik dünyasına adım attı. YouTube üzerinden içerik üretmeye devam eden Durmaz, şarkı çalışmalarını ve özel hayatını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.