Kerimcan Durmaz neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Kerimcan Durmaz (Instagram) SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI Bu gelişme, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar Durmaz'ı savunurken, kimileri ise yasa dışı faaliyetlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savundu. Kerimcan Durmaz'ın avukatları, tutuklama kararına itiraz edeceklerini açıklarken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kerimcan Durmaz (Instagram) Kerimcan Durmaz Kimdir? Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994'te İstanbul'un Yeniköy semtinde dünyaya geldi. Babası restoran işletmecisi, annesi ise ev hanımı olan Durmaz, iki ablasıyla birlikte büyüdü. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra Bakü'ye giderek makyörlük yapmaya başladı. 2015 yılında Periscope ve Snapchat üzerinden paylaştığı videolarla sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı. İstanbul'a dönüşünün ardından DJ olarak kariyerine devam etti. Durmaz, 2016-2017 yılları arasında İşte Benim Stilim yarışmasında jüri üyeliği yaparak televizyon dünyasına adım attı.