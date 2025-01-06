AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları için tarihlerin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav hazırlıklarını hızlandırdı. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu.
AÖF Sınav Giriş Yerleri Belgesi Açıklandı mı?
AÖF sınav giriş yerleri belgesi, henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenciler, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınava katılacakları adres ve detayları öğrenebilecek.
AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin resmi AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden alınabilecek. Belgeye erişim sağlamak için öğrencilerin sisteme giriş yapması gerekiyor. Belgede sınavın yapılacağı bina, salon ve saat bilgileri yer alacak.