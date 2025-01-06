AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları için tarihlerin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav hazırlıklarını hızlandırdı. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu.