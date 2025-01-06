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AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınav takvimi açıklandı. Sınav tarihlerinin belli olmasının ardından öğrenciler, "AÖF sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin tüm merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 11:49
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AÖF final sınavları ne zaman? 2024-2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi final sınavları için tarihlerin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav hazırlıklarını hızlandırdı. 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu.

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AÖF Sınav Giriş Yerleri Belgesi Açıklandı mı?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi, henüz erişime açılmadı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak duyurunun ardından öğrenciler, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav yerlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar, sınava katılacakları adres ve detayları öğrenebilecek.

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AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Sınav giriş belgesi, Anadolu Üniversitesi'nin resmi AÖF Öğrenci Otomasyonu üzerinden alınabilecek. Belgeye erişim sağlamak için öğrencilerin sisteme giriş yapması gerekiyor. Belgede sınavın yapılacağı bina, salon ve saat bilgileri yer alacak.

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AÖF Final Sınavı Tarihleri

2025 Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları, 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin, sınava giriş belgelerini çıktı alarak yanlarında bulundurmaları zorunlu. Ayrıca sınav günü kimlik belgelerinin de mutlaka hazır olması gerekiyor.

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