Kargo Firmaları Açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak’ta kargolar açık mı? MNG, TY EXPRESS, YURTİÇİ, PTT…

Yeni yıl heyecanı ile birlikte kargo gönderimleri de yoğunluk kazanıyor. Vatandaşlar yılbaşında kargo firmaları tarafından teslimat yapılıp yapılmacağını merak ediyor. İşte kargo firmalarının çalışma saatleri…

Kargo Firmaları Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

31 Aralık ve 1 Ocak'ta Kargo Firmaları Çalışıyor mu?

2024 yılının son günü olan 31 Aralık Salı, resmi tatil kapsamında olmadığı için kargo şirketleri normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Yurtiçi Kargo, PTT Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi şirketler, gün içinde paket alımı ve teslimat işlemlerini sürdürecek.

Kargo Firmaları Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba, resmi tatil nedeniyle kargo şirketleri kapılarını kapatacak. Bu tarihte herhangi bir gönderim veya teslimat işlemi yapılmayacak. Kargo hizmetleri, 2 Ocak itibariyle yeniden başlayacak.

Kargo Firmaları Açık mı? (A Haber Foto Arşiv)

Kargo Firmalarının Hafta sonu Çalışma Saatleri

MNG Kargo: Cumartesi günleri 08.30-14.00 saatleri arasında hizmet verir.

Sürat Kargo ve Aras Kargo: Cumartesi günleri 08.30-13.00 saatleri arasında çalışır.

UPS Kargo: Cumartesi günleri 15.00'e kadar hizmet verir; pazar günleri kapalıdır.

Yurtiçi Kargo: Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında çalışır; pazar günleri kapalıdır.