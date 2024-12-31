2025 yılbaşı Milli Piyango son 6 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte 10.000 TL kazanan o numaralar

2025 yılbaşı Milli Piyango çekilişi, ülke genelinde milyonlarca vatandaşı heyecanlandırdı. Bu yıl toplamda 3.499.050.000 TL'lik dev ikramiye havuzu dağıtılıyor. Gözler, büyük ikramiyenin kazanan numaralarının açıklanmasına çevrilirken, son 6 rakamın çıktığı şanslı numaralar 10.000 TL'lik ikramiye ile dikkatleri çekti.

Milli Piyango (DHA)

Milli Piyango çekilişi sonrasında kazanan numaralar, resmi internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, önemli ödüller için TV kanallarından da duyuru yapılacak. Vatandaşların biletlerini dikkatle kontrol etmesi, herhangi bir ödül kazanmaları durumunda yasal süreleri kaçırmamaları öneriliyor.

10.000 TL Kazanan Numaralar

Bu yılın 10.000 TL kazananları, bilet numarasının son 6 rakamı açıklandıktan sonra burada yer verilecektir.