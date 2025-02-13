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Bugün kandil mi, ne kandili? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili bugün mü?

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan üç aylar, manevi coşku ve ibadetle idrak edilmeye devam ediyor. Receb ayının ardından Şaban ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan’ın habercisi olan bu mübarek ayda idrak edilecek kandil merak konusu oldu. İşte 2025 kandil tarihleri ve Şaban ayında idrak edilecek o özel gece...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:38
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Bugün kandil mi, ne kandili? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili bugün mü?

Müslümanlar için büyük öneme sahip kandil geceleri, manevi huzurun en yoğun yaşandığı zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte, ibadet ve dualarla geçirilen bu mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili de yaklaşıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Yarın kandil mi? İşte 2025 kandil tarihleri ve dini günler takvimi…

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Bugün Kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Günahların affı, duaların kabulü ve manevi arınma fırsatı sunan bu özel gece, tüm İslam dünyasında ibadetlerle geçirilecek.

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Berat Kandili'nin Önemi

Berat Kandili, kelime anlamı itibarıyla "temize çıkma, arınma" anlamına gelir. Bu gece, günahların affedilmesi, duaların kabul edilmesi ve kulların beraat belgesini alması için büyük bir fırsat olarak görülür. Müslümanlar, Berat Kandili'nde oruç tutarak, namaz kılarak ve Kur'an okuyarak manevi kazanımlar elde etmeye çalışır.

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2025 Kandil ve Dini Günler Takvimi

Mübarek geceleri kaçırmak istemeyenler için 2025 yılına ait kandil ve dini günler takvimi şu şekilde:

🔹 Kandil Tarihleri 2025
1 Ocak 2025, Çarşamba – Regaib Kandili
26 Ocak 2025, Pazar – Miraç Kandili
13 Şubat 2025, Perşembe – Berat Kandili
26 Mart 2025, Çarşamba – Kadir Gecesi

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🔹 Ramazan ve Bayram Günleri
1 Mart 2025, Cumartesi – Ramazan Başlangıcı
29 Mart 2025, Cumartesi – Arefe Günü
30 Mart 2025, Pazar – Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025, Pazartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025, Salı – Ramazan Bayramı 3. Gün

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🔹 Kurban Bayramı ve Hicri Günler
5 Haziran 2025, Perşembe – Arefe
6 Haziran 2025, Cuma – Kurban Bayramı 1. Gün
9 Haziran 2025, Pazartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025, Perşembe – Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025, Cumartesi – Aşure Günü
3 Eylül 2025, Çarşamba – Mevlid Kandili

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