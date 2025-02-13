Bugün kandil mi, ne kandili? 13 Şubat Perşembe Berat Kandili bugün mü?

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan üç aylar, manevi coşku ve ibadetle idrak edilmeye devam ediyor. Receb ayının ardından Şaban ayına girilmesiyle birlikte, Ramazan’ın habercisi olan bu mübarek ayda idrak edilecek kandil merak konusu oldu. İşte 2025 kandil tarihleri ve Şaban ayında idrak edilecek o özel gece...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.02.2025 06:38 PAYLAŞ ABONE OL

Müslümanlar için büyük öneme sahip kandil geceleri, manevi huzurun en yoğun yaşandığı zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte, ibadet ve dualarla geçirilen bu mübarek gecelerden biri olan Berat Kandili de yaklaşıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Yarın kandil mi? İşte 2025 kandil tarihleri ve dini günler takvimi…

A Haber Foto Arşiv Bugün Kandil mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 dini günler takvimine göre, bu yıl Berat Kandili 13 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Günahların affı, duaların kabulü ve manevi arınma fırsatı sunan bu özel gece, tüm İslam dünyasında ibadetlerle geçirilecek.