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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için açıklama bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi olan aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 10:29
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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim yılı güz yarıyılı final sınavlarının sonuçları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavlar sonrası, öğrenciler harf notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek için gözlerini aksis.istanbul.edu.tr adresine çevirdi. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar...

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Final Sınavı Değerlendirmesi ve Etkisi

AUZEF final sınavlarının değerlendirilmesinde, her dersten 20 soru soruldu ve her bir soruya 30 dakika süre verildi. Sınavda 4 yanlış, 1 doğruyu götürürken, bu kural sadece Açıköğretim programları için geçerli. Değerlendirme sürecinde her bir yanlış cevap, toplam puandan 1,25 puan düşürecek.

Öğrencilerin final sınavları üzerindeki başarısının etkisi %70, ara sınav (vize) sonuçlarının etkisi ise %30 olacak. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış- doğru oranı hesaplamasında farklılıklar bulunuyor.

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Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AUZEF final sınavı sonuçları en geç 10 gün içinde açıklanacak ve harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden erişime sunulacak. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.

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AUZEF Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında, öğrenciler sınav sonuçlarına İstanbul Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Sonuçları öğrenmek için AKSİS kullanıcı adı ve aday şifresiyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.

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