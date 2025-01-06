AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim yılı güz yarıyılı final sınavlarının sonuçları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavlar sonrası, öğrenciler harf notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek için gözlerini aksis.istanbul.edu.tr adresine çevirdi. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar...
Final Sınavı Değerlendirmesi ve Etkisi
AUZEF final sınavlarının değerlendirilmesinde, her dersten 20 soru soruldu ve her bir soruya 30 dakika süre verildi. Sınavda 4 yanlış, 1 doğruyu götürürken, bu kural sadece Açıköğretim programları için geçerli. Değerlendirme sürecinde her bir yanlış cevap, toplam puandan 1,25 puan düşürecek.
Öğrencilerin final sınavları üzerindeki başarısının etkisi %70, ara sınav (vize) sonuçlarının etkisi ise %30 olacak. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış- doğru oranı hesaplamasında farklılıklar bulunuyor.
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, AUZEF final sınavı sonuçları en geç 10 gün içinde açıklanacak ve harf notları aksis.istanbul.edu.tr adresinden erişime sunulacak. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasını heyecanla bekliyor.