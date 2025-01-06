AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için açıklama bekleniyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı final sınavları 28-29 Aralık tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Sınav sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi olan aksis.istanbul.edu.tr adresinden ilan edilecek. Öğrenciler AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 06.01.2025 10:29 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim yılı güz yarıyılı final sınavlarının sonuçları, öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. 28-29 Aralık tarihlerinde gerçekleşen sınavlar sonrası, öğrenciler harf notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek için gözlerini aksis.istanbul.edu.tr adresine çevirdi. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve tüm detaylar...

A Haber Foto Arşiv Final Sınavı Değerlendirmesi ve Etkisi AUZEF final sınavlarının değerlendirilmesinde, her dersten 20 soru soruldu ve her bir soruya 30 dakika süre verildi. Sınavda 4 yanlış, 1 doğruyu götürürken, bu kural sadece Açıköğretim programları için geçerli. Değerlendirme sürecinde her bir yanlış cevap, toplam puandan 1,25 puan düşürecek. Öğrencilerin final sınavları üzerindeki başarısının etkisi %70, ara sınav (vize) sonuçlarının etkisi ise %30 olacak. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış- doğru oranı hesaplamasında farklılıklar bulunuyor.