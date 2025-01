AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? AUZEF sınav sonuçları nereden öğrenilir?

A Haber Foto Arşiv

Final Sınavı Değerlendirmesi ve Etkisi

AUZEF final sınavlarının değerlendirilmesinde, her dersten 20 soru soruldu ve her bir soruya 30 dakika süre verildi. Sınavda 4 yanlış, 1 doğruyu götürürken, bu kural sadece Açıköğretim programları için geçerli. Değerlendirme sürecinde her bir yanlış cevap, toplam puandan 1,25 puan düşürecek.

Öğrencilerin final sınavları üzerindeki başarısının etkisi %70, ara sınav (vize) sonuçlarının etkisi ise %30 olacak. Uzaktan eğitim programlarında ise yanlış- doğru oranı hesaplamasında farklılıklar bulunuyor.