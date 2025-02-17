Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli konuları masaya yatırmaya devam ediyor. Ekonomi, enflasyonla mücadele ve siyasi gelişmelerin öne çıkacağı toplantıya ilişkin tarih ve gündem merak konusu.
Kabine Toplantısı Ne Zaman?
Kabine Toplantısı, belirli periyotlarla Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Son olarak 3 Şubat 2025 tarihinde yapılan toplantının ardından, bir sonraki oturumun 17 Şubat 2025 Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.
Gündemde Hangi Konular Var?
Bu haftaki toplantıda ekonomik gelişmelerin yanı sıra enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri masaya yatırılacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.
Son Toplantıda Hangi Kararlar Alındı?
3 Şubat'ta gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan otel yangını faciasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, adaletin sağlanması için sürecin titizlikle yürütüleceğini vurgulamıştı. Öne çıkan bir diğer başlık ise kırsal kalkınmayı desteklemeye yönelik "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi" olmuştu.
Başkan Erdoğan, tarım sektörünü güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, aile işletmelerine uygun maliyetlerle büyükbaş hayvan temin edileceğini, üreticilere sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanacağını ve hayvanların sigorta bedellerinin devlet tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Özellikle gençler ve kadınları teşvik etmeyi hedefleyen proje, deprem bölgesindeki üreticilere öncelik tanınarak geniş kapsamlı bir destek programı sunuyor.