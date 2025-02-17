Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 17 Şubat Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler?

Beştepe’de düzenlenecek Kabine Toplantısı'nda ekonomi, iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Enflasyonla mücadele, tarım ve kırsal kalkınma öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son toplantıda Başkan Erdoğan, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni duyurmuştu. Peki yeni Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 17.02.2025 06:32 PAYLAŞ ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki önemli konuları masaya yatırmaya devam ediyor. Ekonomi, enflasyonla mücadele ve siyasi gelişmelerin öne çıkacağı toplantıya ilişkin tarih ve gündem merak konusu.

A Haber Foto Arşiv Kabine Toplantısı Ne Zaman? Kabine Toplantısı, belirli periyotlarla Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Son olarak 3 Şubat 2025 tarihinde yapılan toplantının ardından, bir sonraki oturumun 17 Şubat 2025 Pazartesi günü düzenlenmesi bekleniyor. Resmi açıklamalar geldiğinde gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.