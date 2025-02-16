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AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav takvimini duyurdu. Açık lise öğrencileri için büyük önem taşıyan bu sınavlar hem yazılı hem de e-sınav formatında gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.02.2025 14:24 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:25
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AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025

Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için 2. dönem sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacak olup öğrencilerin belirtilen tarihlerde sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekecek.

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Sınavlara katılacak öğrencilerin, MEB tarafından duyurulacak sınav giriş belgelerini sınavdan önce temin etmeleri ve kimlikleriyle birlikte sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

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AÖL e-Sınav Tarihleri Belli Oldu

Geleneksel yazılı sınavlara ek olarak, MEB'in belirlediği e-Sınav merkezlerinde dijital ortamda sınava girmek isteyen öğrenciler için de tarihler netleşti. Buna göre, 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında randevu sistemiyle e-Sınav gerçekleştirilecek.

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e-Sınava katılmak isteyen öğrenciler, MEB'in belirlediği merkezlerde sınava girecek ve sınav tarihlerini randevu sistemi üzerinden alabilecekler. Ancak önemli bir detay var: e-Sınav randevusu alan öğrenciler, 22-23 Mart 2025'te yapılacak yazılı sınavlara katılamayacak. Bu nedenle öğrencilerin hangi sınav türüne gireceklerine karar verirken dikkatli olmaları gerekiyor.

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Sınavlara Hazırlık Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

AÖL sınavlarına hazırlanırken öğrencilerin konu tekrarlarını yapmaları, örnek sorular çözmeleri ve geçmiş yıllardaki sınavları incelemeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, sınav giriş belgelerinin zamanında alınması ve sınav günü gerekli evrakların eksiksiz olması, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları açısından kritik bir nokta.

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