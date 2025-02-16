AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025

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e-Sınava katılmak isteyen öğrenciler, MEB'in belirlediği merkezlerde sınava girecek ve sınav tarihlerini randevu sistemi üzerinden alabilecekler. Ancak önemli bir detay var: e-Sınav randevusu alan öğrenciler, 22-23 Mart 2025'te yapılacak yazılı sınavlara katılamayacak. Bu nedenle öğrencilerin hangi sınav türüne gireceklerine karar verirken dikkatli olmaları gerekiyor.