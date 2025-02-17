AUZEF Kayıt Yenileme 2025: Ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

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Ders Seçimi ve Ders Ekle-Sil İşlemleri

Kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra, 24 Şubat 2025 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından ders seçimleri yapılacak. Bu işlemler, ödeme yaptıktan sonra, 2016 ve öncesi girişli öğrenciler için üç iş günü, 2017 ve sonrası girişli öğrenciler için ise aynı gün içinde tamamlanacak.

Öğrenciler, ders seçim işlemi sonrası "Kayıt Yenilemedi" statüsünden "Devamlı Öğrenci" statüsüne geçecekler. Bu durumda, öğrencilerin seçilen dersleri AKSİS üzerinden kontrol etmeleri önerilir.

Ders ekle-sil işlemleri ise 3 Mart 2025 ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihler dışında herhangi bir değişiklik yapılamayacak.