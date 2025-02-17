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AUZEF Kayıt Yenileme 2025: Ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerini başlattı. Öğrencilerin yeni dönemdeki ders programlarını oluşturabilmeleri için kayıt yenileme işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süreçte belirlenen kayıt yenileme ücretinin ödenmesi zorunludur. Kayıt yenileme işlemi sonrasında ise öğrenciler, ders ekle-sil işlemleri yaparak ders programlarını kişiselleştirebilirler. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 10:22
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AUZEF Kayıt Yenileme 2025: Ne zaman, nasıl, nereden yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerine 17 Şubat 2025 tarihinde başladı. Öğrenciler, belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamazlarsa ders seçiminden yararlanamayacak. Kayıt yenileme, 2 Mart 2025 tarihine kadar sürecek. İşte kayıt yenileme, ödeme ve ders seçimi işlemleriyle ilgili önemli ayrıntılar.

AUZEF, 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerine 17 Şubat 2025 tarihinde başladı. (AUZEF)AUZEF, 2024-2025 bahar dönemi için kayıt yenileme işlemlerine 17 Şubat 2025 tarihinde başladı. (AUZEF)

Kayıt Yenileme Takvimi

AUZEF öğrencilerinin, kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri için belirlenen takvime göre hareket etmeleri gerekiyor. Kayıt yenileme süreci 17 Şubat 2025 tarihinde başlarken, 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemleri ise 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve 7 Mart 2025'e kadar sürecek. Kayıt yenileme takvimi şu şekilde:

Kayıt Yenileme Tarihleri: 17 Şubat 2025 - 2 Mart 2025
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 3 Mart 2025 - 7 Mart 2025
Üstten Ders Alma Tarihleri: 3 Mart 2025 - 7 Mart 2025

Ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemleri ise 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak. (AUZEF)Ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemleri ise 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak. (AUZEF)

Kayıt Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?

AUZEF öğrencilerinin kayıtlarını yenileyebilmeleri için, belirlenen dönem ücretini ödemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi için ilk adım, referans numarasının alınması. Öğrenciler, https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresine girerek kullanıcı adı ve şifreleriyle AKSİS otomasyon sistemine giriş yapacaklar. Ardından, "Harç Bilgileri" sekmesinden referans numarasını edinebilirler.

Referans numarasıyla birlikte ödeme işlemini, Halkbank şube ya da ATM'lerinden gerçekleştirebilir veya AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirler. Online ödeme yapmak için, ilgili sayfada bulunan "Ödeme Yap" butonuna tıklamaları yeterlidir.

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Ders Seçimi ve Ders Ekle-Sil İşlemleri

Kayıt yenileme işlemi tamamlandıktan sonra, 24 Şubat 2025 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında fakülte tarafından ders seçimleri yapılacak. Bu işlemler, ödeme yaptıktan sonra, 2016 ve öncesi girişli öğrenciler için üç iş günü, 2017 ve sonrası girişli öğrenciler için ise aynı gün içinde tamamlanacak.

Öğrenciler, ders seçim işlemi sonrası "Kayıt Yenilemedi" statüsünden "Devamlı Öğrenci" statüsüne geçecekler. Bu durumda, öğrencilerin seçilen dersleri AKSİS üzerinden kontrol etmeleri önerilir.

Ders ekle-sil işlemleri ise 3 Mart 2025 ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tarihler dışında herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

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DD ve DC Ders Seçimleri

Fakülte tarafından ders seçiminde DD ve DC notları verilen dersler yer almamaktadır. Ancak, DD ve DC derslerini almak isteyen öğrenciler, bu dersleri kılavuzda belirtilen adımlarla seçebilirler. Bu dersler dönem boyunca öğrenciyi sorumlu tutar ve finalde alınan harf notu geçerli olur. Öğrenciler, bu dersleri seçerken, notlarının düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

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Üstten Ders Alma

Üst dönem derslerini almak isteyen öğrenciler, 3 Mart 2025 ile 7 Mart 2025 tarihleri arasında üstten ders seçimlerini yapabilecekler. Üstten ders alabilme koşulları ise kılavuzun sonunda yer alan detaylarla açıklanmıştır.

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